Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы

Судя по данным рейтинга CNewsMobile 2021, спрос на корпоративные мобильные решения в прошлом году резко вырос. Катализаторами роста стали пандемия, а также принятие даже крупными «консервативными» компаниями концепции корпоративной мобильности. В 2022 г. главной движущей силой рынка станет необходимость замещения продуктов западных вендоров, а главными «тормозящими» — общее состояние дел в стране и ситуация с кадрами, которая в очередной раз стала непонятной.

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CNewsMobile: Крупнейшие разработчики корпоративных мобильных приложений

№ 2021 № 2020 Название организации Выручка в 2021 г., ₽тыс., с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс., с НДС Рост выручки, 2020/2021 гг. % Доля в общей выручке в 2021 г., %
1 Айтеко 2 374 500 1 807 500 31,4% 6,1%
2 2 65apps 1 654 400 947 980 74,5% 100,0%
3 1 Redmadrobot (1) 1 228 576 982 317 25,1% 72,0%
4 7 Globus 1 208 609 425 836 183,8% 80,0%
5 4 Kode 1 206 142 614 000 96,4% 95,5%

Источник: CNews Analytics, 2022

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