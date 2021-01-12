Мобильность в бизнесе 2022

Мобильные решения пользуются все большим спросом в корпоративном секторе. Реализация этого спроса, частично отложенного из-за пандемии, а также принятие крупными компаниями того факта, что без мобильных решений развивать бизнес затруднительно, привели к тому ,что совокупная выручка участников рейтинга CNewsMobile 2021 выросла рекордными темпами, на 62,5%, до ₽17,2 млрд. В этом и следующем году главными «двигателями прогресса» будет импортозамещение решений иностранных вендоров, а главными тормозами — общее состояние дел в стране и ситуация с кадрами, которая в очередной раз стала непонятной.