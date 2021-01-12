Мобильность в бизнесе 2022
Мобильные решения пользуются все большим спросом в корпоративном секторе. Реализация этого спроса, частично отложенного из-за пандемии, а также принятие крупными компаниями того факта, что без мобильных решений развивать бизнес затруднительно, привели к тому ,что совокупная выручка участников рейтинга CNewsMobile 2021 выросла рекордными темпами, на 62,5%, до ₽17,2 млрд. В этом и следующем году главными «двигателями прогресса» будет импортозамещение решений иностранных вендоров, а главными тормозами — общее состояние дел в стране и ситуация с кадрами, которая в очередной раз стала непонятной.
30.09.2022
Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы
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Судя по данным рейтинга CNewsMobile 2021, спрос на корпоративные мобильные решения в прошлом году резко вырос. Катализаторами роста стали пандемия, а также принятие даже крупными «консервативными» компаниями концепции корпоративной мобильности. В 2022 г. главной движущей силой рынка станет необходимость замещения продуктов западных вендоров, а главными «тормозящими» — общее состояние дел в стране и ситуация с кадрами, которая в очередной раз стала непонятной.
Судя по данным рейтинга CNewsMobile 2021, спрос на корпоративные мобильные решения в прошлом году резко вырос. Катализаторами роста стали пандемия, а также принятие даже крупными «консервативными» компаниями концепции корпоративной мобильности. В 2022 г. главной движущей силой рынка станет необходимость замещения продуктов западных вендоров, а главными «тормозящими» — общее состояние дел в стране и ситуация с кадрами, которая в очередной раз стала непонятной.
CNewsMobile: Крупнейшие разработчики корпоративных мобильных приложений
|№ 2021
|№ 2020
|Название организации
|Выручка в 2021 г., ₽тыс., с НДС
|Выручка в 2020 г., ₽тыс., с НДС
|Рост выручки, 2020/2021 гг. %
|Доля в общей выручке в 2021 г., %
|1
|—
|Айтеко
|2 374 500
|1 807 500
|31,4%
|6,1%
|2
|2
|65apps
|1 654 400
|947 980
|74,5%
|100,0%
|3
|1
|Redmadrobot (1)
|1 228 576
|982 317
|25,1%
|72,0%
|4
|7
|Globus
|1 208 609
|425 836
|183,8%
|80,0%
|5
|4
|Kode
|1 206 142
|614 000
|96,4%
|95,5%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
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