В 2022 г. на фоне ухода западных вендоров российский рынок резервного копирования и восстановления данных сократился почти на треть. Однако после этого шокового периода опрошенные CNews эксперты ожидают, что рынок будет расти примерно на 20% в год, и уже в 2030 г. отечественные компании полностью заменят западные разработки. Сейчас, в переходный период, игроки рынка сталкиваются с различными проблемами, например, несовместимостью некоторых ИТ-решений и производством отечественного аппаратного обеспечения. Среди главных трендов — обеспечение кибербезопасности и импортозамещение, потенциал для которого сохранится еще на несколько лет.

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