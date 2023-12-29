Рынок решений резервного копирования 2023
В 2022 г. на фоне ухода западных вендоров российский рынок резервного копирования и восстановления данных сократился почти на треть. Однако после этого шокового периода опрошенные CNews эксперты ожидают, что рынок будет расти примерно на 20% в год, и уже в 2030 г. отечественные компании полностью заменят западные разработки. Сейчас, в переходный период, игроки рынка сталкиваются с различными проблемами, например, несовместимостью некоторых ИТ-решений и производством отечественного аппаратного обеспечения. Среди главных трендов — обеспечение кибербезопасности и импортозамещение, потенциал для которого сохранится еще на несколько лет.
29.12.2023
На российском рынке резервного копирования появляются новые имена
Российский рынок резервного копирования за последние полтора года существенно изменился. Самые известные западные вендоры, лидеры рейтингов и квадрантов, заявили о том, что покидают нашу страну. Шанс занять их место получили отечественные разработчики и менее известные иностранные компании. Правда, как выяснилось, и ушедшие разработчики систем резервного копирования хоть и попрощались, но ушли недалеко.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики рынка резервного копирования
|№
|Название компании
|Выручка на рынке средств РК в 2022 г., ₽млн с НДС
|Выручка на рынке средств РК в 2021 г., ₽млн. с НДС
|Доля в общей выручке, связанная со средствами РК, в 2022 г., %
|Рост выручки 2022/2021 %
|1
|Ситроникс
|6 969
|н/д
|18%
|-
|2
|Киберпротект
|1 105
|603
|85%
|83,20%
|3
|Rubytech
|619
|н/д
|2%
|-
|4
|РуБэкап
|344
|2,5
|100%
|13524%
|5
|Корп Софт
|276
|194
|42,60%
|42,70%
CNews Analytics, 2023
Российский рынок средств резервного копирования стабилизируется в перспективе 3–5 лет
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Объем рынка резервного копирования и восстановления данных в России в 2022 г. на фоне введения санкций сократился примерно на треть. Однако для ряда отечественных компаний уход западных вендоров стал импульсом для развития. Говоря о перспективе, игроки рынка в целом настроены оптимистично, но при этом отмечают ряд проблем, с которыми сегодня сталкиваются российские компании, а именно — сложности с «железом» и незамедлительный поиск новых инновационных решений.
Объем рынка резервного копирования и восстановления данных в России в 2022 г. на фоне введения санкций сократился примерно на треть. Однако для ряда отечественных компаний уход западных вендоров стал импульсом для развития. Говоря о перспективе, игроки рынка в целом настроены оптимистично, но при этом отмечают ряд проблем, с которыми сегодня сталкиваются российские компании, а именно — сложности с «железом» и незамедлительный поиск новых инновационных решений.
Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения
Читать полностью Компания «Кибепротект» недавно представила обновленную версию своего флагманского продукта, «Кибер Бэкап». Об истории развития этого решения, о новых функциях и о том, что ждет пользователей в будущем, рассказывает Сергей Лебедев, директор направления систем резервного копирования.
Компания «Кибепротект» недавно представила обновленную версию своего флагманского продукта, «Кибер Бэкап». Об истории развития этого решения, о новых функциях и о том, что ждет пользователей в будущем, рассказывает Сергей Лебедев, директор направления систем резервного копирования.
Что «под капотом»? Как провайдеры BaaS-услуг внедряют отечественные решения
Читать полностью С необходимостью обеспечить услугу резервного копирования сталкивается практически каждый сервис-провайдер. Российская компания «Киберпротект» разработала для этих целей продукт «Кибер Бэкап Облачный». О том, как это решение помогает сервис-провайдерам расширить спектр своих услуг и обеспечить безопасность корпоративных данных, и как Yandex Cloud и «Киберпротект» сделали совместный сервис Yandex Cloud Backup для защиты виртуальных машин рассказывает Сергей Шаров, менеджер по развитию облачного направления компании «Киберпротект».
С необходимостью обеспечить услугу резервного копирования сталкивается практически каждый сервис-провайдер. Российская компания «Киберпротект» разработала для этих целей продукт «Кибер Бэкап Облачный». О том, как это решение помогает сервис-провайдерам расширить спектр своих услуг и обеспечить безопасность корпоративных данных, и как Yandex Cloud и «Киберпротект» сделали совместный сервис Yandex Cloud Backup для защиты виртуальных машин рассказывает Сергей Шаров, менеджер по развитию облачного направления компании «Киберпротект».
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