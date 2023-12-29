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На российском рынке резервного копирования появляются новые имена

Российский рынок резервного копирования за последние полтора года существенно изменился. Самые известные западные вендоры, лидеры рейтингов и квадрантов, заявили о том, что покидают нашу страну. Шанс занять их место получили отечественные разработчики и менее известные иностранные компании. Правда, как выяснилось, и ушедшие разработчики систем резервного копирования хоть и попрощались, но ушли недалеко.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики рынка резервного копирования

Название компании Выручка на рынке средств РК в 2022 г., ₽млн с НДС Выручка на рынке средств РК в 2021 г., ₽млн. с НДС Доля в общей выручке, связанная со средствами РК, в 2022 г., % Рост выручки 2022/2021 %
1 Ситроникс 6 969 н/д 18% -
2 Киберпротект 1 105 603 85% 83,20%
3 Rubytech 619 н/д 2% -
4 РуБэкап 344 2,5 100% 13524%
5 Корп Софт 276 194 42,60% 42,70%

CNews Analytics, 2023

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Российский рынок средств резервного копирования стабилизируется в перспективе 3–5 лет

Объем рынка резервного копирования и восстановления данных в России в 2022 г. на фоне введения санкций сократился примерно на треть. Однако для ряда отечественных компаний уход западных вендоров стал импульсом для развития. Говоря о перспективе, игроки рынка в целом настроены оптимистично, но при этом отмечают ряд проблем, с которыми сегодня сталкиваются российские компании, а именно — сложности с «железом» и незамедлительный поиск новых инновационных решений. 

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Сергей Лебедев
«Киберпротект»

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

Компания «Кибепротект» недавно представила обновленную версию своего флагманского продукта, «Кибер Бэкап». Об истории развития этого решения, о новых функциях и о том, что ждет пользователей в будущем, рассказывает Сергей Лебедев, директор направления систем резервного копирования.

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Что «под капотом»? Как провайдеры BaaS-услуг внедряют отечественные решения

С необходимостью обеспечить услугу резервного копирования сталкивается практически каждый сервис-провайдер. Российская компания «Киберпротект» разработала для этих целей продукт «Кибер Бэкап Облачный». О том, как это решение помогает сервис-провайдерам расширить спектр своих услуг и обеспечить безопасность корпоративных данных, и как Yandex Cloud и «Киберпротект» сделали совместный сервис Yandex Cloud Backup для защиты виртуальных машин рассказывает Сергей Шаров, менеджер по развитию облачного направления компании «Киберпротект». 

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