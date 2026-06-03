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Цифровизация
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Группа «А101» протестирует готовые ИТ-решения для девелопмента на реальной инфраструктуре

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) группа компаний «А101» заключила соглашение, направленное на практическое внедрение инноваций в строительном секторе. В отличие от стандартных декларативных соглашений, девелопер планирует развернуть полноценное тестирование технологических продуктов на базе собственных объектов. Фокус будет сделан на верификации зрелых ИТ-инструментов, способных показать экономический эффект в краткосрочной перспективе.

От венчурных ожиданий к промышленной эксплуатации

В рамках ПМЭФ стороны зафиксировали переход от обсуждения теоретических преимуществ цифровизации к созданию прикладных полигонов. Стратегия ГК «А101» исключает инвестиции в рискованные стартапы ранних стадий или проекты с высоким уровнем неопределенности. Вместо этого компания ориентируется на пилотирование готового программного обеспечения и аппаратных комплексов в условиях действующей ИТ-инфраструктуры девелопера.

Основная цель сотрудничества — проведение жесткого технического аудита и отбор тех цифровых продуктов, которые готовы к масштабированию и могут решать конкретные бизнес-задачи интегратора уже сегодня.

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На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) группа компаний «А101» заключила соглашение, направленное на практическое внедрение инноваций в строительном секторе

Эксперты ИТ-рынка отмечают, что строительная отрасль традиционно консервативна, и многие заявляемые цифровые инновации часто не выходят за рамки концептуальных презентаций. В этих условиях ГК «А101» рассчитывает сформировать работающие технологические стандарты для девелопмента и войти в число игроков, задающих вектор цифровизации сегмента опережающими темпами. Подписанный на ПМЭФ документ должен стать отправной точкой для формирования пула проверенных отечественных ИТ-решений.

«Мы убеждены, что будущее девелопмента – за теми, кто умеет работать с данными и технологиями быстрее рынка. Партнёрство с МИК даёт нам прямой доступ к лучшим отечественным разработкам и возможность встраивать их в реальные бизнес-процессы -не в тестирования ради тестирований, а с измеримым результатом для компании и наших клиентов»— заявил генеральный директор группы «А101» Игнатий Данилиди.

«Внедрение инноваций — это уже один из основных аспектов современного строительства. Мы рады, что такие крупные игроки рынка как ГК «А101» становятся партнерами МИК и готовы активно внедрять передовые разработки на своих объектах. Со своей стороны, мы предоставляем девелоперу весь спектр инструментов МИК, чтобы у технологического бизнеса столицы была реальная возможность апробировать и масштабировать свои решения прямо на стройплощадках Москвы», – отметил генеральный директор Московского инновационного кластера Алексей Парабучев.

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