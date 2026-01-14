Из Windows вырежут полезнейшую функцию. Достойных альтернатив нет, все данные могут удалиться

Microsoft намерена вырезать из браузера Edge функцию «Коллекции». Это своего рода продвинутые «Закладки», где можно сохранять страницы целиком и передавать их на другие устройства с Edge, где открыта та же учетная запись. Edge – это штатный браузер Windows, распространяется с 2015 г., когда вышла Windows 10. В современную Windows 11 он тоже встроен. Альтернативы у «Коллекций» в экосистеме Microsoft пока нет. Отключение функции приведет к удалению всех сохраненных страниц, если вовремя не сделать бэкап.

Edge без «Коллекций»

Браузер Edge может очень скоро лишиться функции «Коллекции», которая позволяет сохранять веб-страницы целиком, пишет профильное издание Windows Report. Microsoft пока не объявляла об этом, но источники издания уверяют, что существовать «Коллекциям» осталось недолго.

Edge – это новый штатный браузер Windows, который корпорация Microsoft продвигает с 2015 г., когда вышла Windows 10. Также он поставляется и с более современной Windows 11. К декабрю 2025 г. Edge занимал 4,6% мирового рынка браузеров, включая как ПК, так и мобильные устройства на iOS и Android (данные StatCounter).

«Коллекции» – это не самая новая функция Edge, но не самая старая. Microsoft внедрила ее в браузер в 2020 г. и затем неоднократно обновляла ее, добавляя новые функции.

Это своего рода «Избранное» версии 2.0. Если в обычное «Избранное», перекочевавшее в Edge прямиком и Internet Explorer, можно добавлять только ссылки на сайты, то «Коллекции» позволяют сохранять веб-страницы целиком для их последующего быстрого просмотра.

Почему это важно

«Коллекции» расширяют возможности веб-серфинга. Они позволяют по одному клику открыть нужную страницу, заметку или изображение, не тратя время поиск в «Избранном» или тем более в истории браузера.

Microsoft Edge эволюционирует, но в обратную сторону

К преимуществам «Коллекций» относится возможность их синхронизации на различных устройствах с установленным браузером Edge – например, сохраненную на ПК страницу запросто можно открыть на смартфоне. Для этого нужно лишь, чтобы на требуемых устройствах был осуществлен вход в одну и ту же учетную запись Microsoft.

Новое не дадут, старое удалят

Отключение «Коллекций», по данным Windows Report, может привести не только к тому, что пользователи больше не смогут сохранять в них новые страницы. Существует высокая вероятность, что Microsoft удалит весь ранее сохраненный контент без возможности его восстановления.

Выход из этой ситуации есть – пока Microsoft не объявила о закрытии «Коллекций», можно выкачать из них все, что сохранено. Портал Neowin приводит два способа, как это можно сделать. Первый и базовый – это кнопка «Переместить в Избранное».

Этот способ создаст в «Избранном» отдельную папку с веб-страницами из «Коллекций». Вот только содержать она будет лишь ссылки на них.

Второй способ – полный экспорт всего контента. В этом случае все, что есть в «Коллекциях», будет сохранено на компьютере, без потери информации. Однако и здесь не обошлось без недостатков – сохраненные данные будут доступны только на устройстве, в память которого они были скопированы. Иными словами, о синхронизации можно будет забыть

Ждать или не ждать

В доступных к моменту выхода материала версиях Edge, как стабильных, так и тестовых, «Коллекции» по-прежнему присутствовали. Microsoft пока не заявляла о скорой остановке этого сервиса.

Между тем, профильный портал Windows Central подчеркивает, что корпорация неоднократно намекала на удаление «Коллекций» из Edge, без точных сроков. Однако аналогов у этого сервиса в составе браузера нет. Судя по публикациям в интернете, пользователи весьма тепло отзываются о «Коллекциях» – их отключение может вызвать недовольство.

Не исключено, что Microsoft позволит оптом экспортировать весь контент из «Коллекций» в облако OneDrive. Однако это весьма опасно для пользователей. Как сообщал CNews, cотни популярных веб-приложений могут иметь доступ ко всем файлам огромного числа пользователей облачного хранилища OneDrive. Это грозит утечками огромных объемов данных.

Также Microsoft весьма халатно относится к информации пользователей, хранящейся на серверах OneDrive. К примеру, она запросто может без объяснения причин удалить все накопленные за многие годы файлы – фотографии, документы и пр.