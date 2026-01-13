С российского стратегического завода микросхем взыскали долг в миллиард евро, которого он едва не избежал

Госкорпорация ВЭБ.РФ и Прокуратура Москвы через апелляцию добились взыскания со стратегического микроэлектронного предприятие «Ангстрем» свыше 1 млрд евро. Причина — в истечении срока исковой давности. Этот долг достался «Ангстрему» как поручителю за «Ангстрем-Т».

Не отбились от долга

Как выяснил CNews, микроэлектронному предприятию «Ангстрем» придется выплатить 1,2 млрд евро госкорпорации ВЭБ.РФ. Летом 2025 г. компания выиграла суд и ее освободили от неподъемного долга. Однако ВЭБ.РФ вместе с Прокуратурой Москвы не согласились с таким решением.

Речь идет о договоре поручительства от 16 января 2012 г. — «Ангстрем» выступил поручителем между «Ангстрем-Т» и ВЭБ.РФ. Стороны еще в апреле 2008 г. заключили кредитное соглашение: ВЭБ предоставил предприятию кредитную линию в 815 тыс. евро для создания производства субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11-0,13 мкм в г.

Завод так и не был построен, «Ангстрем-Т» обанкротился и долг по кредиту, который достиг 1,3 млрд евро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки) перешел к «Ангстрему». В результате действий ВЭБа, в ноябре 2024 г. в отношении «Ангстрема» введена процедура наблюдения, в рамках которой госкорпорация потребовала от предприятия более 245 млрд. руб.

pressfoto / FreePik «Ангстрему» вернули долг

В августе 2025 г. обязал считать договор поручительства прекращенным с 28 декабря 2018 г. Но уже в сентябре 2025 г. ВЭБ.РФ привлекла Прокуратуру в качестве третьего лица и подала апелляцию. А в ноябре 2025 г. Девятый Арбитражный суд ее удовлетворил.

На каком основании

Госкорпорация вместе с Прокуратурой в суде заявили, что предыдущая инстанция должна была отклонить иск из-за истечения срока исковой давности (три года с конца 2018 г.). «Ангстрем» до подачи заявления в суд никак не выражал свое несогласие с договором поручительства, а также в деле о собственном банкротстве признал требования ВЭБ.РФ.

На решение нижестоящего суда о расторжении договора поручительства в августе 2025 г. повлиял один существенный факт. А именно — ВЭБ выкупила 100% акций «Ангстема-Т» у «Руника инвестментс лимитед» всего за 1 рубль в декабре 2018 г. Эти акции были в залоге у госкорпорации в рамках обеспечения кредитного договора. Это, по мнению «Ангстрема», это стало существенным изменением обстоятельств, достаточным для расторжения договора поручительства.

Из документов следует, что залоговая стоимость акций «Ангстрема-Т», с учетом 40%-ного дисконта была определена в размере 892,3 млн руб. То есть при заключении договора «Ангстрем» исходил и из сохранения обеспечения (залога акций) и невозможности утраты корпоративного контроля над заемщиком без своего согласия. И продажа актива по нерыночной цене нарушила соотношение имущественных интересов сторон, поскольку поручитель лишился обеспечения на 892,3 млн руб.

Суд первой инстанции, ссылаясь на то, что поведение ВЭБ.РФ не было добросовестным, а «Ангстрем» — стратегическое предприятие страны — отказал в применении срока исковой давности. И встал на сторону микроэлектронного завода, освободив ее от обременительного долга.

Апелляционный суд с этим согласился. И отметил, что «Ангстрему» ничто не мешало обратиться в суд ранее, после продажи ВЭБу актива за 1 рубль, то есть, начиная с 2018 г. Поэтому срок исковой давности истек.

Высшая инстанция также признала несостоятельность довода о продаже залоговых акций «Ангстрема-Т» за 1 рубль, так как это являлось правом залогодержателя и не характеризует его поведение как недобросовестное.

Таким образом, «Ангстрем» вновь стал должником на огромную сумму в 1,2 млрд евро.

Смутное будущее «Ангстрема»

АО «Ангстрем» — стратегическое предприятие, которое занимается разработкой и производством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в интересах Минобороны, российских госкорпораций и еще более чем 700 потребителей в единой цепи кооперации.

«С финансовой точки зрения результаты «Ангстрема» критичны, — считает глава SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. — По итогам 2024 г. компания терпела убыток примерно в 236,3 миллиарда рублей при выручке всего около 0,9 миллиарда рублей. Отсутствует жизнеспособная выработка и рынок, нет устойчивой экспортной или оборонной выручки».

По ее мнению, в ближайшие два года «Ангстрем» будет находиться в жестком режиме выживания: суды о взыскании долгов, попытки реструктуризации, давление со стороны кредиторов и возможные альтернативные процедуры банкротства или внешнего управления.

В ближайшее время «Ангстрем» продолжит работы по выполнению ГОЗ, считает независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

«Вероятно параллельно будет осуществляться реструктуризация под внешним управлением, — продолжает он. — Скорее всего, основные усилия будут направлены на поддержку текущего производства, а не на его модернизацию для освоения более современных технологий».

«Возврат долга через апелляцию ВЭБа де-факто означает, что государство больше не готово автоматически списывать системные ошибки прошлого. Это повышает требования к обоснованию новых микроэлектронных инициатив: теперь будет важнее не сам факт «стратегичности», а конкретные показатели загрузки, выхода на серию и потребителя», — заключила Квашенкина.

«В целом ситуация вокруг «Ангстрема», это сигнал частным собственникам, контролирующих "стратегически значимые" активы — от них ожидают эффективного управления, в противном случае, государство может провести национализацию неэффективно работающих активов», — соглашается с Квашенкиной Бойко.