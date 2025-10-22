Разделы

ПСБ запустил чат-бот для физических лиц в российском мессенджере MAX

ПСБ обеспечил дистанционный доступ к розничным банковским сервисам на платформе российского мессенджера MAX. Сейчас новый чат-бот консультирует клиентов по продуктам и услугам банка без необходимости обращения в колл-центр или офис, а в дальнейшем клиенты банка смогут проводить основные банковские операции напрямую в мессенджере.

Консультации в чате

На начальном этапе чат-бот ПСБ предоставляет информационный функционал, который включает консультации по условиям оформления потребительских кредитов и платежных карт, по управлению категориями кешбэка, навигации и функционалу мобильного банка и многое другое. Всего на текущий момент через чат-бот банка доступна консультационная поддержка по более чем 100 темам.

photogenica-phx76331113.jpg
«ПСБ обеспечивает высокий уровень сервиса во всех каналах банковского обслуживания, при этом особое внимание уделяет онлайн-направлению – как наиболее удобному и востребованному клиентами. Внедряя современные цифровые технологии в интеграционные процессы, ПСБ расширяет возможности и выводит банковское обслуживание розничных клиентов в популярный канал общения — в мессенджеры. Интеграция с новой российской платформой позволит обеспечить клиентам ПСБ быстрый и безопасный доступ к широкому спектру розничных финансовых сервисов в защищенном цифровом контуре», — отметил Андрей Кардаков, начальник управления развития экосистем цифрового бизнеса ПСБ.

