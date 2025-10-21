Во время VK WorkSpace Conf представят масштабное обновление продукта
24 октября пройдет флагманская конференция VK WorkSpace Conf, где будет представлена обновленная платформа для организации работы команд. Эксперты расскажут о том, как сделали сервисы доступными для удаленных сотрудников, что придумали для офлайн-доступа и безопасной работы. Также поделятся опытом, как реализовали сквозные сценарии сервисов для обеспечения бесшовного пользовательского опыта.
Что интересного будет на конференции?
На конференции VK WorkSpace Conf также пройдет пленарная дискуссия с представителями бизнеса и власти. Гости обсудят, как создать культуру цифровой эффективности для роста бизнеса. Полная программа уже доступна на сайте: будет 20 докладов, три трека для представителей разных типов бизнеса и несколько тематических зон.
Конференция пройдет в Москве. Участие бесплатное, но количество мест ограниченно. Для тех, кто не сможет приехать — предусмотрена прямая трансляция на главной странице CNews.
Ключевые темы выступлений
- Как не стать легкой целью для хакеров и защитить данные
- Какие цифровые сервисы будут востребованы завтра
- Как мигрировать с иностранного или российского решения без остановки процессов
- Как оптимизировать ИТ-расходы и избавиться от зоопарка решений
- Как развернуть цифровую платформу для тысяч сотрудников с аналитикой, автоматизацией и безопасностью корпоративного уровня
