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Названы самые привлекательные работодатели в телеком-отрасли для студентов

Платформа по работе с молодежью и брендом работодателя Changellenge опросила более 8 тыс. студентов и выпускников 40 вузов страны, чтобы выявить их карьерные ожидания и наиболее востребованные у них компании. По результатам опроса аналитики подготовили исследование по разным отраслям и рынку в целом.

Лучшие в телекоме

Лучшим работодателем в сфере телекома стала МТС, обойдя Ростелеком и Мегафон. Этой осенью экосистема запустила лидерскую программу для молодых специалистов в телеком-блоке «МТС Лидер». Заявки на участие подали около 6 тысяч человек, в финал вышли 26 специалистов. В течение года они в гибридном формате работают в компании, развиваясь в трех направлениях: проектное управление, управление B2C- и B2B-продуктами. Лучших МТС пригласит в штат на позиции product- или project-менеджеров.

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Платформа по работе с молодежью и брендом работодателя Changellenge опросила более 8 тыс. студентов и выпускников 40 вузов страны

Аналитики Changellenge также изучили интерес молодых специалистов к разным отраслям. Так, построение карьеры в области телекоммуникации привлекает 14% респондентов. Больше всего молодежи по-прежнему интересна работа в ИТ (39%) и банковской сфере (32%). Самыми важными факторами при выборе места работы стали стабильность и надежность компании, конкурентный уровень зарплаты, work-life balance, прозрачность карьерного пути, профессионализм коллег и руководителей и другие.

Changellenge публикует исследование и рейтинг работодателей уже 10 год подряд, на этот раз участие в нем приняли более 200-т компаний в самых разных отраслях, начиная с информационных технологий и нефтегазовой промышленности, заканчивая здравоохранением и образованием.

Полную версию можно посмотреть по ссылке.

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