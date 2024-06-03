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В России создан беспилотник вертикального взлета «Легионер»

В России продемонстрировали беспилотный летательный аппарат (БЛА) самолетного типа с электрическим двигателем под названием «Легионер-е33к». Устройство создано для удаленного исследования местности и транспортировки различных грузов. БЛА имеет при этом винты для вертикального взлета и зависания в воздухе.

Беспилотник с электрическим двигателем

Группа компаний (ГК) «Тихие Крылья» (входит в концерн «Калашников») представила беспилотный самолет вертикального взлета и посадки на электрическом двигателе «Легионер-Е33К». БЛА предназначен для доставки грузов и дистанционного зондирования местности.

«Легионер-Е33К» способен подниматься в воздух благодаря винту в задней части корпуса, а также четырем винтам по периметру. Хвостовая часть является Г-образной. Более точные технические характеристики производитель на начало июня 2024 г. не приводит, но отмечается, что БЛА безусловно облегчит работу спасателей в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России.

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Концерн «Калашников»
«Легионер-Е33К» - самолет вертикального взлета и посадки

Со слов разработчиков из ГК «Тихие Крылья», «Легионер-Е33К» будет применяться для определения зон затопления и подтопления, оценки ущерба. Технология будет также задействована в борьбе с лесными пожарами, что позволит МЧС повысить эффективность своей работы, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и уменьшить риски для спасателей. Для решения этих задач «Тихие Крылья» предлагают серии БЛА «Легионер» и «Альфа-Е».

Решения для вертикального взлета и посадки (VTOL)

ГК «Тихие Крылья» создает мир, в котором беспилотные системы вертикального взлета и посадки (VTOL), ориентированные на конкретные задачи, позволяют поддерживать любую отрасль, доставляя что угодно, куда угодно и когда угодно. БЛА нового поколения, разработанные с учетом требований гибкости, отвечают растущему спросу на быструю доставку критически важных активов и позволяют выполнять задачи по разведке, наблюдению и рекогносцировке (ISR) на территории всей России.

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ГК «Тихие Крылья»
В России разработан беспилотный самолет вертикального взлета «Легионер»

Наша беспилотная авиационная система (БАС) «Легионер-Е33К» - это многоцелевой БЛА, предлагающий заказчикам необходимую грузоподъемность, дальность и выносливость. Благодаря возможности доставки на большие расстояния и модульной конструкции представляет собой новую возможность полностью изменить способы доставки критически важных активов, минимизируя количество персонала и заполняя пробелы, когда традиционные механизмы доставки не могут выполнить поставленную задачу. БЛА отвечает самым строгим требованиям коммерческих заказчиков, работающих в удаленных районах, и позволяет поддерживать ISR и гуманитарную помощь, достигая мест, которые раньше были недоступны. Уникальная система также предлагает военным новое поколение гибких БПЛА, которые обеспечивают дальним самолетам превосходную дальность полета и гибкую грузоподъемность.

ГК «Тихие Крылья»

В 2024 г. ГК «Тихие Крылья» - это инжиниринговый центр беспилотных авиационных систем, ориентированный на разработку программного обеспечения (ПО), производство и применение беспилотных воздушных судов (БВС). Компания создает модельный ряд, который состоит из БВС вертолетного типа, VTOL самолетного типа на бензиновых и электрических двигателях. Сотрудники «Тихие Крылья» разрабатывают только лучшие инновационные решения для конкретных задач заказчика. Компания в основном специализируется на воздушном патрулировании линейных объектов и геотехнический мониторинг с использованием БВС.

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ГК «Тихие Крылья»
Коммерческий директор Кирилл Маслянко выступил спикером на круглом столе при МЧС России
«Росатом» перенес систему электронного документооборота на российскую СУБД Postgres Pro 
postgrespro

Коммерческий директор ГК «Тихие Крылья» Кирилл Маслянко выступил спикером в круглом столе, организованном МЧС России на тему «Дистанционное зондирование Земли. Актуальные вопросы обмена данными» и поделился важной информацией о применении беспилотных воздушных судов (БВС) для различных задач МЧС. Маслянко перечислил главные плюсы БВС в котоыре входят: использование БВС для наблюдения за ситуацией в зоне чрезвычайной ситуации, оценки ущерба и определения наиболее опасных участков; доставка медикаментов, продуктов питания, воды и других необходимых материалов в труднодоступные районы; поиск людей, пропавших в горах, лесах или на воде; ликвидация последствий чрезвычайных ситуациях (ЧС). Коммерческий директор ГК «Тихие Крылья» также подчеркнул важность требований к БВС для МЧС ведь это высокая надежность и безопасность, возможность работы в сложных условиях, а также простота эксплуатации и обслуживания.

На круглом столе обсуждались применения БВС для определения зон затопления и подтопления, оценки ущерба, а также использования российских технологий в борьбе с лесными пожарами. Применение БВС позволяет МЧС России повысить эффективность своей работы, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и уменьшить риски для спасателей.

Антон Денисенко

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