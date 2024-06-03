В России создан беспилотник вертикального взлета «Легионер»

В России продемонстрировали беспилотный летательный аппарат (БЛА) самолетного типа с электрическим двигателем под названием «Легионер-е33к». Устройство создано для удаленного исследования местности и транспортировки различных грузов. БЛА имеет при этом винты для вертикального взлета и зависания в воздухе.

Беспилотник с электрическим двигателем

Группа компаний (ГК) «Тихие Крылья» (входит в концерн «Калашников») представила беспилотный самолет вертикального взлета и посадки на электрическом двигателе «Легионер-Е33К». БЛА предназначен для доставки грузов и дистанционного зондирования местности.

«Легионер-Е33К» способен подниматься в воздух благодаря винту в задней части корпуса, а также четырем винтам по периметру. Хвостовая часть является Г-образной. Более точные технические характеристики производитель на начало июня 2024 г. не приводит, но отмечается, что БЛА безусловно облегчит работу спасателей в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России.

Концерн «Калашников» «Легионер-Е33К» - самолет вертикального взлета и посадки

Со слов разработчиков из ГК «Тихие Крылья», «Легионер-Е33К» будет применяться для определения зон затопления и подтопления, оценки ущерба. Технология будет также задействована в борьбе с лесными пожарами, что позволит МЧС повысить эффективность своей работы, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и уменьшить риски для спасателей. Для решения этих задач «Тихие Крылья» предлагают серии БЛА «Легионер» и «Альфа-Е».

Решения для вертикального взлета и посадки (VTOL)

ГК «Тихие Крылья» создает мир, в котором беспилотные системы вертикального взлета и посадки (VTOL), ориентированные на конкретные задачи, позволяют поддерживать любую отрасль, доставляя что угодно, куда угодно и когда угодно. БЛА нового поколения, разработанные с учетом требований гибкости, отвечают растущему спросу на быструю доставку критически важных активов и позволяют выполнять задачи по разведке, наблюдению и рекогносцировке (ISR) на территории всей России.

Наша беспилотная авиационная система (БАС) «Легионер-Е33К» - это многоцелевой БЛА, предлагающий заказчикам необходимую грузоподъемность, дальность и выносливость. Благодаря возможности доставки на большие расстояния и модульной конструкции представляет собой новую возможность полностью изменить способы доставки критически важных активов, минимизируя количество персонала и заполняя пробелы, когда традиционные механизмы доставки не могут выполнить поставленную задачу. БЛА отвечает самым строгим требованиям коммерческих заказчиков, работающих в удаленных районах, и позволяет поддерживать ISR и гуманитарную помощь, достигая мест, которые раньше были недоступны. Уникальная система также предлагает военным новое поколение гибких БПЛА, которые обеспечивают дальним самолетам превосходную дальность полета и гибкую грузоподъемность.

ГК «Тихие Крылья»

В 2024 г. ГК «Тихие Крылья» - это инжиниринговый центр беспилотных авиационных систем, ориентированный на разработку программного обеспечения (ПО), производство и применение беспилотных воздушных судов (БВС). Компания создает модельный ряд, который состоит из БВС вертолетного типа, VTOL самолетного типа на бензиновых и электрических двигателях. Сотрудники «Тихие Крылья» разрабатывают только лучшие инновационные решения для конкретных задач заказчика. Компания в основном специализируется на воздушном патрулировании линейных объектов и геотехнический мониторинг с использованием БВС.

ГК «Тихие Крылья» Коммерческий директор Кирилл Маслянко выступил спикером на круглом столе при МЧС России

Коммерческий директор ГК «Тихие Крылья» Кирилл Маслянко выступил спикером в круглом столе, организованном МЧС России на тему «Дистанционное зондирование Земли. Актуальные вопросы обмена данными» и поделился важной информацией о применении беспилотных воздушных судов (БВС) для различных задач МЧС. Маслянко перечислил главные плюсы БВС в котоыре входят: использование БВС для наблюдения за ситуацией в зоне чрезвычайной ситуации, оценки ущерба и определения наиболее опасных участков; доставка медикаментов, продуктов питания, воды и других необходимых материалов в труднодоступные районы; поиск людей, пропавших в горах, лесах или на воде; ликвидация последствий чрезвычайных ситуациях (ЧС). Коммерческий директор ГК «Тихие Крылья» также подчеркнул важность требований к БВС для МЧС ведь это высокая надежность и безопасность, возможность работы в сложных условиях, а также простота эксплуатации и обслуживания.

На круглом столе обсуждались применения БВС для определения зон затопления и подтопления, оценки ущерба, а также использования российских технологий в борьбе с лесными пожарами. Применение БВС позволяет МЧС России повысить эффективность своей работы, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и уменьшить риски для спасателей.