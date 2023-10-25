В «Яндексе» впервые пройдет массовая чистка. Пользовательские профили будут удалять без возможности восстановления

«Яндекс» впервые в истории начнет массово удалять пользовательские профили «Яндекс ID», которые нужны для авторизации в его собственных сервисах, а также на сторонних сайтах и приложениях. Владельцы профилей рискуют потерять всю привязанную к ним информацию. Удалению без возможности повторной регистрации подлежат только аккаунты, которые не использовались более двух с половиной лет, но «Яндекс» предусмотрел возможность предотвращения этого.

Генеральная «уборка» в «Яндексе»

Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews об изменении своего отношения к неактивным пользовательским профилям в своей экосистеме. Отныне, если пользователь не пользуется своим аккаунтом в «Яндекс ID» в течение длительного времени, то над ним (аккаунтом) возникает угроза удаления.

Изменения вступают в силу в октябре 2023 г. До этого политика «Яндекса» не предусматривала принудительное удаление неиспользуемых учетных записей. С чем связано это нововведение, представители компании не уточняют – редакция CNews направила запрос в «Яндекс» и ожидает ответа.

На момент выхода материала срок неактивности профиля, по истечении которого появляется угроза его удаления, составляет 2,5 года или 30 месяцев. Не исключено, что в дальнейшем он может быть пересмотрен как в сторону как уменьшения, так и увеличения.

Фото: Яндекс «Яндекс» впервые взялся за массовое удаление пользовательских профилей

Это первый в истории «Яндекса» случай, когда вводится политика автоматического удаления профилей из-за неактивности. «Ранее в "Яндекс ID" такой активности не было», – сообщили CNews представители «Яндекса», не уточнив, сколько именно профилей находятся в зоне риска на 25 октября 2023 г.

Во «благо» пользователей

«Яндекс» начнет массово удалять аккаунты пользователей ради их же блага, утверждают в компании. «В основе новой политики – повышение защиты личных данных пользователей, – заявили CNews представители «Яндекса». – Владельцы аккаунтов зачастую забывают о созданных учётных записях или могут потерять к ним доступ. Неактивные аккаунты часто защищены старыми паролями, они наиболее уязвимы и в случае компрометации могут стать источником доступа к личной информации или использоваться для рассылки нежелательного или вредоносного контента».

Также в компании отметили, что «логины удаленных аккаунтов, у которых были любые активности в сервисах "Яндекса» после регистрации, не будут доступны для повторного использования». Формулировка весьма расплывчата, поэтому редакция CNews направила в компанию уточняющий вопрос – сможет ли пользователь, не успевший спасти свой профиль, зарегистрироваться заново с тем же логином. Ответ «Яндекса» звучит так: «Да, они не будут доступны для повторной регистрации, это вопрос безопасности».

Отключить функцию автоматического удаления профиля из-за неактивности, как сообщили CNews в «Яндексе», невозможно.

Очень серьезные последствия

«Яндекс ID» – это единый аккаунт для всех сервисов «Яндекса», а это как минимум «Почта», и «Диск», которые у многих россиян наполнены конфиденциальной и нужной информации. Удаление профиля приведет к потере как всех электронных писем в почтовом ящике, так и файлов в облаке, а это могут быть документы, фотографии и пр., существующие в единственном экземпляре.

Более того, «Яндекс ID» используется и за пределами экосистемы «Яндекса». Согласно статистике компании, он может применяться для авторизации в более чем 15 тыс. сайтов и мобильных приложений. Из этого следует, что удаление профиля силами «Яндекса» из-за его неактивности может обернуться для пользователей колоссальным количеством проблем.

Как защититься

«Яндекс» будет удалять пользовательские профили не сразу – для начала он несколько раз отправит им соответствующее уведомление. В компании сказали CNews. Что письма с предупреждением появятся в основном и резервном почтовых ящиках, привязанных к аккаунту.

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«После нескольких оповещений минимум за месяц сервис в целях безопасности начнёт удалять неактивные аккаунты без возможности восстановления, если не будет обнаружено новой активности», – говорится в заявлении «Яндекса».

Сохранить профиль и продлить ему жизнь еще как минимум на 2,5 года можно. Для этого потребуется авторизоваться в любом сервисе «Яндекса» с помощью этого профиля или совершить любое действие с помощью этого аккаунта. Активностью будут считаться, в числе прочего, отправка электронного письма, загрузка файла на «Диск» или написание отзыва в «Картах».