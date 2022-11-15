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Отечественный разработчик создал решение для мгновенной подготовки бизнес-отчетов

Компания SNS улучшила свои бизнес-процессы при помощи Easy Report — бизнес-ассистента, основанного на технологиях обработки естественного языка (natural language processing). Ассистент мгновенно готовит бизнес-отчеты и присылает их в чат мессенджера Telegram.

Мгновенные отчеты в любое время в любом месте

SNS внедрила бизнес-помощника Easy Report, который умеет мгновенно готовить отчеты и присылать их в чат. В компании уверены, что Easy Report — отличное решение для большого числа пользователей, обеспечивающее сотрудникам легкий доступ к необходимым им данным с любых устройств в любое время. Easy Report снижает стоимость владения BI-системами и увеличивает их доступность, особенно в среднем и крупном бизнесе — стоимость владения Easy Report не зависит от количества пользователей.

Благодаря Easy Report в компании SNS была внедрена соревновательность среди сотрудников отдела продаж (процесс геймификации). Теперь торговые представители при помощи Easy Report могут отслеживать в Telegram свой рейтинг в течение дня. Сотрудники отдела продаж компании SNS также могут легко и быстро получить данные о выполнении плана продаж и прочих показателях, а их менеджеры мгновенно проверить работу своей команды.

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Отчеты можно как получить в мессенджере, так и переслать себе на почту

Easy Report удобен для каждодневного использования в компании:


  • круглосуточный доступ к данным с любого устройства, где установлен Telegram;
  • отчеты по запросу на простом русском языке;
  • необходимый отчет через несколько секунд после запроса;
  • мгновенная детализация полученного отчета;
  • результаты в любом удобном пользователю виде (текст, таблица или график/диаграмма);
  • отправка отчета на почту.


Решение Easy Report активно развивается в компании SNS. Отчеты теперь можно как получить в мессенджере в течение нескольких секунд, так и переслать себе на почту и проанализировать в Excel. Токен: Pb3XmBtzsxvBCoEhMjrtcVUDhrYbUryHFS5dswEРекламодатель: ООО «САПИЕНС»ИНН/ОГРН: 7731438804/1127747288129Сайт: https://easyreportbot.com/

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