CNews приглашает на работу журналистов и редакторов

CNews приглашает на работу редакторов и журналистов. Вот наши вакансии.

АНАЛИТИК

Обязанности:

сбор информации для исследований.

Требования:

умение работать с цифрами;

внимательность, аккуратность.

Условия:

размер оплаты определяется по результатам собеседования,

работа в офисе у м. Алексеевская (5 минут пешком) или удаленно, график по договоренности.

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РЕДАКТОР ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ

Обязанности:

редактура и выпуск материалов в ленту новостей CNews.

Условия:

размер оплаты определяется по результатам собеседования,

работа удаленная, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.

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ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:

редакторская правка материалов;

координация работы журналистов;

подготовка материалов;

проведение интервью.

Требования:

грамотный русский язык;

знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;

владение английским языком является преимуществом.

Условия:

размер оплаты определяется по результатам собеседования; работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком), допускается удаленка.

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