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Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

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Единый информационно-сервисный центр РЖД с 2017 г. обрабатывает обращения пассажиров и грузоотправителей. Деятельность контакт-центра обеспечивает компания ТрансТелеКом — оператор современных цифровых сервисов.

Деятельность Единого информационно-сервисного центра, организованного компанией ТрансТелеКом для «Российских железных дорог», отмечена жюри профессионального конкурса «Хрустальная гарнитура» сезона 2020/2021. Церемония объявления имен и награждения лауреатов состоялась 23 марта в Москве.

Единый информационно-сервисный центр (ЕИСЦ) обслуживает грузовой и пассажирский трафик РЖД. Сотрудники контакт-центра принимают звонки и обращения по другим каналам, обеспечивают информирование пассажиров и при необходимости формируют заявку на оказание той или иной транспортной услуги. Высокие показатели деятельности контакт-центра достигаются в том числе благодаря эффективно организованным процессам подготовки и сопровождения деятельности персонала.

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Деятельность контакт-центра РЖД обеспечивает компания ТрансТелеКом

«Операторы центра обрабатывают миллионы звонков от пассажиров с вопросами по организации перевозок и обращения от грузоотправителей. На каждый из них даем исчерпывающий и оперативный ответ, что помогает формированию лояльности клиентов. Особый акцент мы делаем на обучении, на повышении профессионализма и компетенций сотрудников центра. Высокий уровень подготовки персонала всех уровней обеспечивает выполнение работ в соответствии с высокими стандартами, заданными заказчиком», — отметил руководитель департамента обслуживания компании ТрансТелеКом Игорь Буранов.

Международная программа номинирования «Сall Сenter Guru Awards | Хрустальная гарнитура» и конкурс профессионального мастерства «Оператор года» проводятся ежегодно с 2005 г. Награды вручаются профессионалам из индустрии контактных центров и клиентского сервиса, телемаркетинга и телепродаж. Награждаются отдельные специалисты, команды, а также инновационные проекты и технологические решения. В нынешнем году в конкурсной программе в качестве участников было заявлено более 300 контактных центров.

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