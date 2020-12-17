ДИТ Москвы исполнил бюджет на 70%, но получил почти 80 миллиардов на 2021 год

ДИТ Москвы получил на 2021 г. без малого 80 млрд руб. Формально мы имеем дело с первым, хоть и незначительным, снижением финансирования департамента за последние несколько лет. В реальности сумма бюджета в течение года может значительно вырасти. При этом свой бюджет 2020 г. ДИТ за две недели до конца года исполнил менее чем на 70%.

Бюджет ДИТа на 2021 год

Как выяснил CNews, базовый бюджет Департамента информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) на 2021 г. составит 76,651 млрд руб. Эти данные содержатся в проекте столичного закона о бюджете, который был принят Московской городской думой 10 декабря 2020 г. За прошедшую с этого момента неделю, выложенные на сайте мэрии документы так и остались с пометкой «проект». Однако с учетом того, что последние принятые поправки к сфере ИТ отношения не имели, можно предположить, что финансирование ДИТа осталось неизменным.

Разъяснить CNewsэтот вопрос представители ДИТа и сотрудники столичного Департамента финансов не смогли в течение неполных четырех и неполных пяти рабочих дней соответственно.

Если приведенные выше значения полностью достоверны, то мы имеем дело с первым снижением объемов базового финансирования ДИТа как минимум с 2015 г. (более ранние данные на сайте budget.mos.ru в явном виде не представлены). Предыдущие годы сумма выделяемых денег неизменно росла. В частности, на 2015 г. изначально было выделено 26,5 млрд руб., на 2016 г. — 32,1 млрд руб., 2017 г. — 45,7 млрд руб., 2018 г. — 49,2 млрд руб., 2019 г. — 60,9 млрд руб. На 2020 г. ДИТу изначально выделили 80 млрд руб.

Рис. 1. Бюджет ДИТа вырос в течение года до 91,5 млрд рублей

Впрочем, эти значения относительно условны. Как объяснял CNews на рубеже 2017-2018 г. глава ДИТ (на тот момент) Артем Ермолаев, бюджетные значения в течение года по тем или иным причинам могут быть скорректированы. Именно это мы, по всей видимости, могли наблюдать в 2020 г., когда финансирование с упомянутых 80 млрд руб. к настоящему моменту выросло до 91,5 млрд. Об этом свидетельствует диаграмма на сайте столичной бюджетной системы (см. рис. 1). Прокомментировать CNews эти показатели и рассказать о том, с чем была связана корректировка базового значения, представители ДИТа также не смогли.

Перспективы на 2022-2023 годы

Еще более условными можно считать бюджетные перспективные значения, заложенные на последующие два года. На 2022 г. бюджет ДИТа сейчас определен на уровне 78,3 млрд руб., на 2023 г. — 76,8 млрд руб.

Практика изучения столичных бюджетов за последние годы показывает, что эти значения со временем корректируются всегда. Как правило — в большую сторону.

В начале 2018 г. CNews писал, что, например, когда в конце 2016 г. принимался бюджет Москвы на 2017 г., прогноз финансирования ДИТа на 2018 г. был выставлен на уровне 44,8 млрд руб., а в итоге, напоминаем, по факту изначально было выделено 49,2 млрд руб. Когда в конце 2015 г. принимался бюджет на 2016 г., ДИТу прогнозировали финансирование в 2017 г. на уровне 29,9 млрд руб., а реально было выделено 45,7 млрд руб.

За две недели до конца года бюджет исполнен на 70%

Отвлекаясь от перспектив следующих лет, можно отметить, что по состоянию на 16 декабря 2020 г. бюджет ДИТа на текущий год исполнен на 69,4% или на 63,5 млрд руб. из упомянутых 91,5 млрд руб. (см. рис. 1).

В этой части среди других департаментов столичного правительства ДИТ выступает в числе аутсайдеров, потому что по состоянию еще на 1 декабря 2020 г. кассовое исполнение расходов Москвы составило 2,52 трлн руб. или 77,7% от запланированного объема расходов на 2020 г.

Рис.2. Меньше всего денег (в процентах) потрачено на «Безопасный город»

В разрезе госпрограмм (см. рис. 2) бюджет «Развития цифровой среды и инноваций» исполнен на 71,6% (62,4 млрд руб. из 81,7 млрд руб.), «Развития здравоохранения» — на 40,6% (345,5 млн руб. из 851,2 млн руб.), «Безопасного города» — 12,7% (346,4 млн руб. из 2,7 млрд руб.).

ДИТ задерживает зарплаты?

Достаточно примечательные данные об исполнении бюджета можно обнаружить в срезе видов расходов (см. рис. 3). Наименьшее исполнение с точки зрения доли и суммы зафиксировано по линии закупок — 65,6% (49,5 млрд руб. из 75,4 млрд руб.).

Рис. 3. Зарплатный фонд ДИТа израсходован лишь на три четверти

В принципе в этих значениях чего-либо необычного для госорганов нет. Многолетняя практика CNews по мониторингу госзакупок показывает, что чиновники очень часто запускают весьма крупные тендеры под самый конец года, вплоть до 31 декабря. Поэтому время на корректировку приведенных значений у ДИТа еще есть.

А вот данные по расходам на заработную плату работников позитивной интерпретации поддаются уже сложнее. Как видно из диаграммы, за две недели до конца года исполнение бюджета в этой части составляет 75,1% (5,1 млрд руб. из 6,8 млрд руб.). С точки зрения примитивных вычислений это можно трактовать как расчет с сотрудниками на уровне девяти месяцев (практически ровно) вместо как минимум 11. Впрочем, нельзя исключать, что внушительные суммы ДИТом зарезервированы, например, на какие-либо годовые премии.