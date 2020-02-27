Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и программистов

Бизнес Кадры Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Техника
Издание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых редакторов и журналистов.

Издание CNews приглашает к сотрудничеству редакторов (горящая вакансия), журналистов и дизайнеров.

ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ (горящая вакансия)

Обязанности:

  • подготовка материалов;
  • проведение интервью.

Требования:

  • грамотный русский язык;
  • опыт работы в журналистике;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком), допускается удаленка;
  • рабочие дни с понедельника по пятницу.

Отправить резюме.

РЕДАКТОР (горящая вакансия)

Обязанности:

  • запуск новых форматов;
  • реализация специальных проектов;
  • проведение интервью;
  • подготовка аналитических материалов;
  • редакторская правка материалов;
  • координация работы журналистов.

Требования:

  • креативность;
  • умение работать в рамках поставленных сроков;
  • грамотный русский язык;
  • опыт работы в журналистике;
  • умение четко организовать свою работу и работу журналистов;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком);
  • рабочие дни с понедельника по пятницу.

Отправить резюме.

PHP-программист

Обязанности:

  • написание нового функционала согласно текущим планам разработки;
  • рефакторинг существующего кода / оптимизация работы;
  • выполнение задач от технического директора;

Требования:

  • отличные знания PHP и MySQL;
  • хорошие знания в области Frontend;
  • знание JavaScript и JQuery;
  • опыт работы с высоконагруженными сайтами;

Отправить резюме.



Другие материалы рубрики

Управлять «Цифровой экономикой» назначены три новых топ-чиновника

58-летняя женщина, не умеющая программировать, взломала тюрьму

Экс-директор по технологиям «Яндекса» возглавил в Microsoft разработку поисковика Bing

Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался

Ради сделки с «Яндексом» известный московский рантье готов был рискнуть $700 млн

Глава Facebook называл своих пользователей тупицами. Это попытались скрыть

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

8 приложений для управления компьютером со смартфона

Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM

Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж

Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника