«Контур.Фокус» представил инструмент для проверки физлиц

«Контур.Фокус» представил инструмент для проверки физлиц. Сервис собирает информацию из официальных источников и упаковывает ее в подробный отчет, который пользователь получает прямо в сервисе. Возможность пригодится при выборе контрагентов и оценке соискателей.

Отчет «Контур.Фокуса» позволит узнать, есть ли у потенциального партнера или сотрудника свой бизнес, задолженности, исполнительные производства, находится ли он в розыске или процессе банкротства. В отчете представлены сведения из официальных источников, в том числе ресурсов ФНС, МВД, ФССП, Росфинмониторинга.

Проверка физлиц в «Контур.Фокусе» экономит время. Не надо самостоятельно искать по разным базам, все собрано в одном документе. Полученная информация станет важной частью проверки потенциальных клиентов и подрядчиков. В совокупности с другими данными о контрагентах, доступными в сервисе, отчет поможет принять правильное решение о заключении сделки.

«При комплексной проверке контрагента на благонадежность важно объективно оценивать факторы риска не только по самой организации, но и по ее руководителям. Целесообразно проверять и соискателей. Это сведет к минимуму риск материальных и деловых потерь работодателя в будущем», — отмечает руководитель направления по проверке физлиц в «Контур.Фокусе» Илья Решетников.

Отчет будет полезен сотрудникам службы безопасности, которые ежедневно проверяют потенциальных партнеров по бизнесу и кандидатов на работу. А еще HR-специалистам и сотрудникам других отделов компании, которые заняты в подобных процессах.

«Контур.Фокус» — сервис для детальной проверки контрагентов от «Контура». Он разработан для специалистов по экономической безопасности, юристов и руководителей любого уровня.