МТС объявляет программу обратного выкупа акций МТС на 2027 г. в размере не более 21,5 млрд руб. Ее реализация начнется в первом квартале 2027 года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Совет директоров МТС решением от 19 ноября 2026 г. утвердил программу обратного выкупа акций компании на 2027 г. в объеме не более 21,5 млрд руб. Обратный выкуп является частью принятой в сентябре 2026 г. дивидендной политики МТС, предусматривающей возврат капитала акционерам в размере до 20% годовой OIBDA в 2027–2028 гг. Минимальный целевой размер возврата капитала акционерам в форме обратного выкупа и дивидендов составляет 70 млрд руб. в каждый календарный год действия дивидендной политики.

Утвержденная Советом директоров МТС программа обратного выкупа включает: сделки по покупке акций МТС на открытом рынке на сумму до 12,5 млрд руб.; сделки, совершаемые по прямым договорам на общую сумму в пределах 9 млрд руб., которые будут направлены на приобретение акций МТС у основного акционера – ПАО АФК «Система» и его дочерних компаний (далее именуемые вместе с ПАО АФК «Система» – «компании группы АФК «Система»).

Программа выкупа будет реализована 100% дочерним обществом МТС – ООО «Бастион». Приобретения в рамках программы будут осуществляться по усмотрению Компании и на рыночных условиях.

Количество акций МТС, приобретаемых в рамках программы выкупа у компаний группы АФК «Система», рассчитано в соответствии с совокупной долей участия компаний группы АФК «Система» в уставном капитале МТС на дату утверждения программы выкупа. ООО «Бастион» планирует приобретать акции МТС у компаний группы АФК «Система» по средневзвешенной цене за акцию, рассчитанной за соответствующий период выкупа акций компании с открытого рынка.

МТС будет стремиться осуществлять выкуп акций на открытом рынке в объеме до 10% среднедневного объема торгов акциями компании в торговый день. Приобретения будут осуществляться в соответствии с законодательством России. Выкуп акций на открытом рынке будет осуществляться с привлечением выбранного компанией независимого брокера.

Компания будет публично раскрывать на сайте МТС, а также иными предусмотренными законодательством России способами информацию о совершении сделок в рамках программы обратного выкупа.