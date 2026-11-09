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Artsofte Digital разработала облачный генератор брендированных фидов: 1 000 планировок менее чем за три минуты

Artsofte Digital разработала облачный сервис, который получает XML-фиды застройщика, автоматически оформляет планировки квартир в фирменном стиле и формирует отдельные фиды. Сервис подходит для жилой и коммерческой недвижимости. Об этом CNews сообщили представители Artsofte Digital.

Генератор добавляет к планировкам логотип, рендер жилого комплекса, фирменные цвета, УТП и характеристики квартиры. Шаблон настраивают в визуальном редакторе, после чего сервис применяет его ко всем лотам. Для разных жилых комплексов можно использовать отдельные шаблоны.

По данным Artsofte Digital, генерация 1 тыс. планировок занимает менее трех минут. Цены и статусы лотов обновляются из исходного XML-фида по расписанию — от 30 минут до 24 часов. При появлении новых квартир сервис автоматически создает для них брендированные изображения.

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Для подключения нужен действующий XML-фид. Форматы Excel, CSV и ручные списки объектов не поддерживаются.

На одном из проектов клиента после брендирования планировок количество звонков с классифайдов в расчете на один размещенный лот выросло на 22% за первый месяц по сравнению с предыдущим. Генератор доступен через личный кабинет. Тестовый период составляет 14 дней.

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