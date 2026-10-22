Исследование Сбербанка: число клиентов электрозаправок за год выросло на 61%

Число клиентов электрозаправок за год выросло на 61% — примерно с 32 тыс. в июле 2025 г. до 52 тыс. в июле 2026 г., следует из исследования Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Почти половина (48%) клиентов электрозаправок относится к самой обеспеченной доходной группе. Среди клиентов обычных АЗС эта доля вдвое ниже — 23%. Ещё 19% пользователей электрозаправок входят в следующую по уровню доходов группу.

Самая многочисленная возрастная группа среди клиентов электрозаправок — люди 36–45 лет (40%). Ещё 21% приходится на возраст 46–55 лет, 18% — на 26–35 лет. Среди клиентов обычных АЗС распределение более равномерное: люди 36–45 лет составляют 27%, старше 56 лет — 26%. У электрозаправок на группу 56+ приходится 13%.

Клиенты электрозаправок заметно чаще живут в столичных регионах. На Москву и Московскую область приходится 33% пользователей, ещё 10% — на Санкт-Петербург, что может объясняться высокой плотностью зарядных станций в центральном регионе России. Среди клиентов обычных АЗС эти доли составляют 15% и 4% соответственно.

Михаил Матовников, старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка: «Число клиентов электрозаправок быстро растёт, но не менее интересен состав этой аудитории. Среди пользователей зарядных станций гораздо заметнее обеспеченные люди и жители столичных регионов, чем среди клиентов обычных АЗС. При этом самая многочисленная возрастная группа — 36–45 лет, а вовсе не молодежь. Эти различия важны для понимания того, как развивается сегмент: за общей динамикой стоят вполне определённые группы автомобилистов. Поэтому в дальнейшем интересно будет следить не только за ростом числа клиентов, но и за тем, как меняется их состав».