ИИ-ассистент «Контур.Фокуса» теперь проверяет и ИП, и юрлиц

«Контур.Фокус» расширил возможности ИИ-ассистента: теперь он отвечает на вопросы не только о юрлицах, но и об индивидуальных предпринимателях. Ассистент покажет арбитражные споры, связи и другие факты для оценки рисков сотрудничества с контрагентом. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Проверять индивидуальных предпринимателей перед сотрудничеством нужно так же, как и юрлиц: важно понимать, как давно работает ИП, с кем связан, участвовал ли в судебных спорах и нет ли факторов риска. Однако открытой информации об ИП меньше, чем о компаниях. Поэтому проверка требует больше ручной работы — нужно собрать сведения из разных источников и сопоставить их. ИИ-ассистент делает это за пользователя: достаточно задать вопрос в свободной форме и получить готовый ответ на основе данных Фокуса.

С помощью ИИ-ассистента можно узнать о связях ИП с другими компаниями, получить сведения из ЕГРИП, арбитражную практику, факты приостановки по счетам со стороны ИФНС, налоговый режим. А еще — сформировать ИИ-отчет и проверить договор.

В ближайшее время в сервисе появятся данные о банкротстве физлиц и выручке с онлайн-касс, записи из реестра недобросовестных поставщиков.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Четко наметился общий тренд на рост предпринимательства: на ИП приходится более 62% всех субъектов бизнеса, только за этот год ИП стало больше на 5%. Бизнес всё чаще работает с ними напрямую. При этом проверка индивидуальных предпринимателей требует больше времени и внимания, чем работа с компаниями: информации меньше, данные разрознены. Информация об ИП в Фокусе доступна давно, но мы сделали проверку еще удобнее. ИИ-ассистент помогает за минуты проанализировать данные и сразу получить ответ: достаточно задать вопрос своими словами».