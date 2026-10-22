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«Геоскан» разработал программы обучения по применению БАС в задачах технической инвентаризации недвижимости

«Геоскан» разработал две программы повышения квалификации для специалистов бюро технической инвентаризации (БТИ). Они охватывают эксплуатацию БАС «Геоскан 201» и «Геоскан Гемини» (Geoscan Gemini), аэрофотосъемку и обработку пространственных данных для кадастровой оценки и учета объектов недвижимости. Первое обучение по новым программам прошло в октябре 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

Программы предназначены для специалистов по технической инвентаризации, кадастровым работам и подготовке пространственных данных. Слушатели учатся определять геометрические характеристики зданий, анализировать использование земельных участков и выявлять расхождения между результатами съемки и сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Обе программы рассчитаны на 40 академических часов очных занятий. При последовательном обучении на двух комплексах общие модули перезачитываются, что позволяет не повторять уже изученные темы. Программы получили положительные экспертные заключения БТИ Якутии и Хабкрайкадастра.

Слушатели изучают правила использования воздушного пространства, устройство и предполетную подготовку БАС, планирование маршрутов в программе «Геоскан Планнер» (Geoscan Planner). Затем отрабатывают управление беспилотниками, контроль их полета и сбор данных аэрофотосъемки.

Следующий этап — фотограмметрическая обработка снимков в Agisoft Metashape Professional, создание цифровых пространственных материалов и оценка их точности. Отдельный раздел посвящен приемке и проверке ортофотопланов и других результатов съемки на соответствие требованиям нормативных документов.

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Итоговая аттестация включает практические задания по эксплуатации БАС и подготовку комплекта цифровых продуктов по результатам обработки аэрофотосъемочных данных. После успешного освоения программ слушатели получают удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Сведения о выданных удостоверениях вносятся в федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации (ФИС ФРДО).

«Для технической инвентаризации недостаточно просто получить снимки с беспилотника. Специалисту необходимо правильно спланировать съемку, собрать и обработать данные, а также проверить качество готовых материалов. Поэтому мы объединили обучение эксплуатации БАС и фотограмметрической обработке данных с отраслевыми задачами БТИ. Такой подход позволяет сформировать устойчивые практические компетенции, необходимые специалистам для самостоятельного выполнения работ», — сказал руководитель отдела образовательных услуг компании «Геоскан Москва» Никита Попов.

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