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«МегаФон» развернул сеть в отдаленных селах Алтая

Стабильная голосовая связь и скоростной интернет «МегаФона» пришли в отдаленные деревни Алтая. Оператор расширил зону покрытия, включив в нее еще 32 малочисленных населенных пунктах региона, в рамках работы по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сеть «МегаФона» охватила села Хомутово, Коробейниково, Топольное, Валовой Кордон, Вторые Коростели, Большая Шелковка, Дубровино, Грановка, посёлки Березовский, Заводской, Степной, Ленский, Труд и другие.

Суммарно в подключенных поселениях проживает около 10 тыс. человек. Жители этих деревень уже были обеспечены устойчивой голосовой связью и 4G, теперь им стала доступна сеть МегаФона. С приходом еще одного оператора сельчане получили больше возможностей по использованию цифровых сервисов.

Развитие инфраструктуры связи и расширение телеком-услуг вдали от регионального центра стало возможным благодаря совместной работе сотовых операторов в рамках специальной программы Министерства цифрового развития и связи Алтайского края.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Проект «Устранение цифрового неравенства» доказал свою эффективность, предоставляя операторам возможность по развёртыванию связи четвертого поколения на отдалённых территориях. За счёт этого, ежегодно мы приходим в десятки сёл, где проживает от 100 до 1000 человек, открывая для жителей доступ к глобальным информационным потокам», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

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