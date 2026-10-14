ПАО «Софтлайн» объявляет об успешном закрытии книги заявок по облигациям с объемом размещения 3 млрд рублей

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о закрытии книги заявок на размещение двух выпусков биржевых облигаций: с фиксированным купоном серии 002Р-03 и с переменным купоном серии 002Р-04. Суммарный объем размещения составил 3 млрд руб., из которых 2,1 млрд руб. пришлось на выпуск с фиксированным купоном, а 0,9 млрд руб. — на выпуск с плавающим купоном. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Финальные параметры выпуска облигаций серии 002Р-03

Срок обращения: 1 161 день (около 3,2 года);

Тип купона: фиксированный на весь срок обращения;

Купонный период: с 1 по 38-й — 30 дней, 39-й — 21 день;

Ставка купона: 18,25% годовых.

Финальные параметры выпуска облигаций серии 002Р-04

Срок обращения: 1 161 день (около 3,2 года);

Тип купона: переменный, определяемый исходя из ключевой ставки Банка России и установленного спреда;

Купонный период: с 1 по 38-й — 30 дней, 39-й — 21 день;

Спред к ключевой ставке Банка России: 400 б.п.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «Мы успешно разместили облигации и привлекли 3 млрд руб., несмотря на сложную рыночную конъюнктуру. В размещении приняли участие как частные, так и институциональные инвесторы. Два формата купона — фиксированный и плавающий — позволили инвесторам выбрать инструмент, соответствующий их стратегии. Привлеченные средства мы планируем направить на рефинансирование текущих обязательств и увеличение доли долгосрочного финансирования. Это позволит снизить нагрузку на ликвидность в краткосрочной перспективе. Мы продолжаем реализацию стратегии эффективного роста с фокусом на повышение рентабельности бизнеса, сохраняя консервативный подход к управлению долгом. Наш приоритет — сочетать развитие Группы с поддержанием финансовой устойчивости и выполнением обязательств перед инвесторами».

Облигации включены в котировальный список второго уровня Московской Биржи. Агентом по размещению и организатором размещения облигаций выступил Газпромбанк.