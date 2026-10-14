«ЕвроХим» внедрил единую цифровую систему для работы юридической службы

Дирекция по юридическим вопросам «ЕвроХима» внедрила единую цифровую систему управления документами. Проект реализован на базе программного продукта FileMaster, разработанного российской технологической компанией «ККМП Тех». Новое решение обеспечивает централизованное хранение документации, упрощает поиск информации и совместную работу юристов, сопровождающих российский и международный бизнес компании.

Масштаб деятельности «ЕвроХима», продукция которого поставляется более чем в 100 стран мира, предъявляет высокие требования к организации правовой работы. Запуск новой системы позволил объединить документацию в едином цифровом пространстве и унифицировать принципы ее хранения и обработки.

Теперь юристы могут быстрее находить необходимые документы, совместно работать над ними и отслеживать историю изменений. Разграничение прав доступа обеспечивает защиту конфиденциальной информации с учетом полномочий сотрудников.

Систему удалось запустить всего за два месяца. Программное решение было адаптировано к требованиям корпоративной ИТ-инфраструктуры «ЕвроХима», прошло все необходимые проверки информационной безопасности и развернуто в закрытом цифровом контуре компании. В ходе реализации проекта также был доработан ряд функций с учетом специфики работы юридической службы.

«Создание единой цифровой среды — важный шаг в развитии юридической функции «ЕвроХима». Новая система помогает нашим командам работать более согласованно, упрощает обмен информацией и позволяет эффективнее использовать накопленные знания и опыт. Для нас это не просто вопрос удобства: сокращая время на поиск документов и организационные процессы, мы даем специалистам возможность сосредоточиться на решении содержательных юридических задач», — отметил Иван Верещагин, начальник управления развития и поддержки юридической функции «ЕвроХима».

«Мы адаптировали архитектуру FileMaster к инфраструктурным ограничениям «ЕвроХима» и подтвердили соответствие решения требуемым стандартам защиты данных: изоляция контура, ролевая модель доступа. Параллельно расширили ряд функций платформы под специфику бизнес-процессов юридической службы», — рассказал Сергей Полянин, ИТ-директор «ККМП Тех».