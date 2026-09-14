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Индексная книга (каталог) CNews*
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ККМП Кучер, Кулешов, Максименко и партнеры KKMP.Tech ККМП Тех Debevoise & Plimpton LLP

СОБЫТИЯ

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14.09.2026 Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года 1
11.08.2026 Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года 1
06.02.2013 Dell будет выкуплена за $24,4 млрд 1
13.03.2012 РТИ намерена выкупить у миноритарных акционеров «Ситроникса» до 36,926% акций 1
27.09.2007 Объем подозрительных платежей в компании Siemens составляет €1,6 млрд. 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ККМП и организации, системы, технологии, персоны:

Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 122 1
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 23 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 1
Microsoft Corporation 25851 1
Dell EMC 5204 1
РТИ 155 1
ТОП-Сервис 24 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 140 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1470 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 2
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
MSD Capital 14 1
RBC Capital Markets 59 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 90 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Клири Готтлиб 9 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 302 1
Barclays 122 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 55 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6671 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1922 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8360 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1459 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3620 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 946 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1179 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 2
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18292 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35609 2
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4838 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1109 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 295 1
Труненков Сергей 37 2
Царенков Александр 6 2
Музанкова Дарья 6 2
Фоломеева Анна 2 1
Квашин Александр 3 1
Шамолин Михаил 124 1
Слободин Виталий 29 1
Поляков Владимир 14 1
Kleinfeld Klaus - Кляйнфельд Клаус 15 1
Бурдюгова Татьяна 23 1
Абдрашитов Дмитрий 2 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 4
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РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 123 1
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Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 34 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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