За девять месяцев 2026 г. 60% расследованных кибератак пришлось на промышленность

По данным расследований инцидентов, проведенных Bi.Zone DFIR с января по сентябрь 2026 г., промышленный сегмент оказался самым атакуемым: на различные производства пришлось 60% атак. Среди пострадавших — как компании, выпускающие товары массового спроса, так и производители узкоспециализированной продукции. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Федор Скворцов, руководитель Bi.Zone DFIR: «Долгое время промышленность оставалась вне фокуса атакующих, а низкие ИT-бюджеты и длинные жизненные циклы оборудования привели к накоплению большого объема устаревших систем и уязвимых бизнес-приложений. Кроме того, производственные компании исторически остаются финансово привлекательными целями, так как даже несколько дней простоя способны вызвать серьезные убытки, срыв контрактов и потерю доверия клиентов. Руководителям промышленных предприятий сегодня важно учитывать не только бюджет на кибербезопасность, но и цену остановки бизнеса: атака, приведшая к простою на несколько дней или недель, может оказаться дороже регулярного обслуживания ИТ- и OT-инфраструктуры, обновления критичных систем и проверки подрядчиков».

Среди выявленных точек входа в инфраструктуру производственных компаний 60% случаев связано с уязвимостями и ошибками настройки на периметре. Наиболее распространенными векторами стали уязвимости в ERP-системах (30%), уязвимости и некорректные настройки сетевого оборудования, включая маршрутизаторы и шлюзы (10%), уязвимости в корпоративной почте и других рабочих инструментах (10%). Еще часть инцидентов пришлась на иные периметральные векторы. При этом 20% расследованных случаев связано с уязвимостями или компрометацией на стороне подрядчиков и внешних поставщиков, что подчеркивает критичность контроля доступа третьих сторон к внутренним системам предприятий.

Производственным компаниям рекомендуется проверить наиболее рискованные направления: наличие обновлений и безопасность настроек в EPR-системах, на периметральном сетевом оборудовании и в корпоративной почте, а также уровень контроля доступа подрядчиков к внутренним системам. Отдельное внимание следует уделить сегментации сетей, регулярному созданию резервных копий и тестированию процедур восстановления, а также сценариям реагирования на инциденты кибербезопасности.

Данные Bi.Zone DFIR отражают распределение среди атак, расследованных командой за указанный период, и не означают, что на промышленность пришлось 60% всех кибератак на рынке в целом.