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Гендиректор «МегаФона»: снижение мобильного трафика не остановит рост инвестиций в связь

Снижение или замедление роста мобильного интернет-трафика не приведет к существенному сокращению инвестиций операторов: затраты на развитие сетей, модернизацию оборудования и технологический суверенитет продолжат расти, заявил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан на пленарной сессии форума «Цифровые решения» в Москве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По его словам, в предыдущие годы объем трафика увеличивался на 10–15% ежегодно, однако сама его динамика не является главным фактором, определяющим инвестиции. «Снижение объема трафика не будет драматически влиять на объем инвестиций, требующихся от каждого оператора», — сказал Помбухчан.

Дополнительную нагрузку создает переход на отечественные технологии и замена западного оборудования. По словам главы «МегаФона», российские производители за несколько лет прошли путь, на который глобальным вендорам требовались десятилетия, однако новое оборудование пока остается более дорогим и в отдельных случаях требует дальнейшего повышения надежности. Он добавил, что возможности операторов компенсировать рост затрат ограничены высокой конкуренцией и стоимостью услуг связи для абонентов.

«Люди в России привыкли платить мало и получать качественную связь. Это явление должно куда-то сдвинуться. Либо в сторону снижения качества, либо в сторону роста стоимости. Чудес не бывает», — сказал гендиректор «МегаФона».

По его словам, временное снижение трафика может создавать ожидание сокращения капитальных затрат, однако на практике этого не произойдет. «Мы будем инвестировать больше и больше каждый год», — сказал Помбухчан.

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