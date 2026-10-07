Security Vision представила продукт Self-Assessment — портал самооценки для холдингов

Компания Security Vision представила Security Vision Self-Assessment (SA) — портал для централизованной оценки уровня информационной безопасности организаций и систем на основе выполнения требований ИБ. Решение ориентировано прежде всего на холдинги и группы компаний: головная организация может из единого окна организовывать самооценку дочерних структур, контролировать устранение несоответствий и видеть консолидированную картину по всему периметру. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

SA охватывает полный цикл оценки — от формирования требований и рассылки опросных листов до составления плана устранения несоответствий и контроля его исполнения. Требования можно загружать вручную или автоматически, объединять в шаблоны, размечать по доменам и версионировать, сохраняя историю оценок. Система поддерживает плановые, регулярные и экспресс-оценки, автоматический запуск по расписанию, а опросные листы можно распределять между специалистами по доменам или отдельным требованиям.

Заполненные опросные листы проходят валидацию ответов и обоснований, после чего система автоматически рассчитывает результаты по выбранной методике. В продукте предусмотрено несколько вариантов расчета и возможность настройки методологии, принятой в организации. Для требований, выполнение которых можно определить по заданным метрикам, поддерживается автоматическое заполнение ответа после настройки соответствующих критериев в рабочем процессе.

По итогам оценки руководство получает сопоставимые данные по дочерним организациям и может определить, где требования выполняются, а где необходимы дополнительные меры. Система формирует перечень невыполненных требований и рекомендации, упорядоченные с учетом количества и приоритета требований, несоответствия которым они устраняют. Выявленные несоответствия преобразуются в конкретный план действий с ответственными, сроками и контролем статусов. Это позволяет не просто фиксировать проблемы, а управлять их устранением.

Единая методология сокращает необходимость ручного сведения данных из писем и таблиц, упрощает подготовку отчетности и помогает обоснованно распределять ресурсы на устранение несоответствий. Результаты доступны как в сводном виде по всей группе компаний, так и по отдельным организациям и системам. Отчеты и интерактивные дашборды позволяют детализировать результаты оценки и отслеживать выполнение корректирующих мероприятий. Дополнительно SA поддерживает реестр внутренних нормативных документов, их версионность и ознакомление пользователей с уведомлениями внутри платформы и по электронной почте.

Продукт продолжает фокус Security Vision на сегменте Enterprise. Единая площадка для самооценки и централизованного сопровождения дочерних структур помогает сокращать дублирование процессов и рациональнее использовать ресурсы. Аналогичный подход компания развивает в SIEM, SOAR и сканере уязвимостей Security Vision VS, внедряя в решения мультиарендность.