RuStore: россияне рассказали, как долго готовы обходиться без смартфона

Почти половина (46%) россиян готовы провести без смартфона максимум несколько дней, еще 31% — целые сутки. При этом 4% признались, что не смогли бы отказаться от смартфона даже на несколько часов. Такие данные получил магазин приложений

RuStore и «Наука Mail» в ходе опроса о сценариях использования мобильных устройств. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Так, случайно забытый дома смартфон заставил бы больше половины опрошенных изменить планы. 55% вернулись бы за устройством, тогда как 45% продолжили бы день без него.

Больше всего в такой ситуации россиян беспокоило бы отсутствие связи с близкими — этот вариант выбрали 38% респондентов. Еще 15% переживали бы из-за невозможности решить рабочие или учебные вопросы, 14% — из-за риска пропустить важный звонок или сообщение.

Самой необходимой функцией смартфона участники опроса назвали звонки и сообщения — без них сложнее всего было бы обойтись 41% респондентов. Банковские приложения и оплату покупок выбрали 9% опрошенных, столько же — мессенджеры. Рабочая почта и приложения оказались наиболее важны для 5% участников.

Легче всего отложить смартфон в сторону дома в выходной день — так ответили 28% опрошенных. Еще 24% могли бы обойтись без него на природе или за городом, 17% — во время встречи с друзьями или близкими, 14% — в отпуске. Только 5% признались, что им было бы сложно оставить устройство в стороне при любых обстоятельствах.

Специально устраивать себе перерывы от смартфона готовы 63% участников исследования. При этом 34% не видят в этом необходимости, а 3% признались, что вовсе не готовы намеренно оставаться без смартфона.