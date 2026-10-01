НВГУ, «СиСофт Девелопмент» и «Курайсофт» объединят усилия в подготовке инженеров для промышленности Югры

Нижневартовский государственный университет, АО «СиСофт Девелопмент» и ООО «Курайсофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на подготовку инженерных кадров и расширение применения современных российских программных решений в учебном процессе. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт Девелопмент».

НВГУ уже активно использует программное обеспечение «СиСофт Девелопмент» в обучении студентов. В ходе встречи руководство вуза и представители компаний обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и определили практические шаги по совершенствованию образовательных программ на ближайшие годы.

В работе с университетом «СиСофт Девелопмент» опирается на своего технологического партнера – компанию «Курайсофт». Ее специалисты помогают преподавателям осваивать программные продукты, проводят семинары и вводное обучение, а также координируют взаимодействие университета с предприятиями-заказчиками.

Соглашение предусматривает предоставление программного обеспечения и обучение преподавателей, актуализацию рабочих программ дисциплин с учетом потребностей промышленности, участие представителей компаний в профориентационных мероприятиях и содействие трудоустройству студентов в организациях, использующих решения «СиСофт Девелопмент». Стороны также планируют развивать новые образовательные направления и совместные ориентированные на практику инициативы.

«Для развития инженерных отраслей важно, чтобы знакомство с современными технологиями начиналось еще во время обучения, – сказал Сергей Галкин, руководитель направления по работе с учебными заведениями «СиСофт Девелопмент». – Компания последовательно реализует комплексную программу взаимодействия с вузами и учреждениями среднего профессионального образования. Мы передаем учебным заведениям современные программные решения, помогаем преподавателям осваивать их и участвуем в обновлении образовательных программ. Сотрудничество с НВГУ позволит связать подготовку студентов с реальными задачами промышленности Югры и создать условия для их дальнейшего профессионального развития».

Генеральный директор «Курайсофт» Александр Хомутов: «Подписание этого соглашения – важный шаг в развитии инженерного образования не только для Нижневартовского госуниверситета, но и для всего нефтегазового региона. Мы, как региональный партнер, обеспечиваем связку между вузом и разработчиками: помогаем внедрять ПО в учебный процесс. Сегодня студенты и преподаватели НВГУ получают в руки те же отечественные САПР, на которых работают инженеры на реальных промышленных предприятиях. Для нас это продолжение системной работы по импортозамещению в образовании, которую «Курайсофт» ведет с вузами разных регионов. Уверен, что выпускники, освоившие эти инструменты, будут востребованы и конкурентоспособны на рынке труда».