«Индид» анонсировала выход нового продукта Indeed IGX

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, анонсировала выход Indeed Identity Governance and X-Functionality (Indeed IGX) — нового продукта класса IGA (Identity Governance and Administration). На текущий момент решение доступно в формате закрытого тестирования, которое содержит все функции, планируемого к выпуску публичного релиза.

«Индид» продолжает развивать портфель собственных решений в области Identity Security, дополняя его новыми продуктовыми направлениями. С запуском Indeed IGX компания расширяет возможности заказчиков в комплексном управлении и защите айдентити, — от работы с учетными записями и правами доступа до контроля привилегированных пользователей и связанных с ними рисков.

Indeed IGX предназначен для централизованного управления жизненным циклом учетных записей и прав доступа, их сертификации, аудита и контроля соответствия внутренним и регуляторным требованиям. Решение охватывает процессы предоставления, изменения и отзыва доступа сотрудников, подрядчиков и других пользователей — от создания учетной записи и назначения первоначальных полномочий до их изменения или прекращения.

При разработке Indeed IGX компания «Индид» объединила сложившиеся практики управления айдентити с современными технологическими подходами. В продукте используются политики управления доступом, графовые модели для анализа связей между объектами корпоративной инфраструктуры и технологии искусственного интеллекта. Графовая модель позволяет учитывать взаимосвязи между пользователями, учетными записями, ролями, ресурсами и другими объектами инфраструктуры. Политики определяют правила управления полномочиями, а технологии искусственного интеллекта используются в том числе как интерфейс взаимодействия пользователя с системой.

Архитектура Indeed IGX изначально выстроена так, чтобы продукт можно было адаптировать под разные задачи, процессы и инфраструктуру организаций. Этот принцип отражен и в названии решения: Indeed IGX расшифровывается как Indeed Identity Governance and X-Functionality. Буква X обозначает гибкость продукта — возможность развивать его функциональность в нужном для заказчика направлении, включая новые интеграции, инструменты аудита и анализа истории изменений, механизмы выявления конфликтов полномочий и другие сценарии управления доступом.

Indeed IGX построен на базе микросервисной архитектуры, поддерживает развертывание в Kubernetes и гибкую интеграцию с другими программными продуктами «Индид». На текущий момент решение доступно в формате закрытого тестирования.

«По мере роста числа корпоративных систем управление доступом уже не сводится к созданию учетных записей и выдаче прав. Организациям необходимо понимать, какими полномочиями обладает пользователь, на каком основании они были предоставлены, сохраняется ли в них необходимость и не возникают ли между ними конфликты. При этом инфраструктура, зрелость процессов и требования к управлению доступом у компаний могут существенно различаться. Поэтому при создании Indeed IGX мы изначально исходили из необходимости сделать продукт гибким и развиваемым. Для нас было принципиально заложить возможность адаптировать его под разные сценарии и постепенно расширять по мере изменения задач организации. Подробнее о всех возможностях продукта мы расскажем с выходом первого публичного релиза», — сказал Николай Лазицкий, руководитель продукта Indeed IGX в «Индид».