«СберУниверситет» запустил оценку управленческих компетенций для предпринимателей

«СберУниверситет» открыл предпринимателям микро-, малого и среднего бизнеса доступ к «СберQ» — инструменту комплексной диагностики компетенций, который раньше применялся только для оценки руководителей внутри Сбербанка и в крупных компаниях. Владелец бизнеса сможет объективно оценить свои сильные стороны и зоны роста, получить подробный отчет с персональными рекомендациями и сразу перейти к развитию нужных навыков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Методику разработали эксперты «СберУниверситета» совместно с блоком «Люди и культура» Сбербанка и Лабораторией нейронаук и поведения человека. Диагностика занимает от 6 до 8 часов и проходит в три этапа. Сначала — психодиагностика: тест эмоционального интеллекта и тестирование драйверов достижений и личностно-деловых особенностей. Затем — оценка компетенций в симуляции, которая воссоздаёт условия, близкие к реальным рабочим ситуациям. В финале участник получает отчет и развивающую обратную связь от эксперта-ассесора.

Алена Власова, директор центра оценки руководителей «СберQ»: «Предприниматель совмещает роли стратега, финансиста, продавца и HR-директора, но почти никогда не получает обратную связь о собственных управленческих навыках. По данным исследований, почти четверть предпринимателей считают свои профессиональные знания недостаточными. SberQ помогает предпринимателю увидеть себя со стороны: понять, какие компетенции уже стали опорой бизнеса, а какие ограничивают его рост».

В пакет «СберQ» для предпринимателей также входит доступ к 24 электронным курсам «СберУниверситета» — от искусственного интеллекта и анализа данных до публичных выступлений — и к электронной библиотеке Сбербанка на год. Это позволяет сразу после оценки начать развивать компетенции, которые отчет определил как зоны роста.

Систему оценки руководителей «СберQ» «СберУниверситет» развивает уже пять лет. Команда центра реализовала более 100 проектов для крупного бизнеса и госсектора. Оценку проводят 40 сертифицированных асессоров, аттестованных по российским и международным стандартам. Ее уже прошли более 6,2 тыс. управленцев.