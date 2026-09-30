Группа сотрудников «Гознака» познакомилась с MES-системой на базе платформы «ИНКА 4.0»

Специалисты компании «ИНКА 4.0», интегратора «Консом Групп» и корпоративного университета «Про.К» обучили первый поток сотрудников «Гознака» в рамках программы подготовки к внедрению MES-системы. Участники познакомились с разрабатываемой системой на базе платформы «ИНКА 4.0». Ее внедрение на предприятиях компании будет реализовано поэтапно – в рамках долгосрочного проекта цифровизации производства «Гознака». Об этом CNews сообщили представители «ИНКА 4.0».

Обучающий курс ориентирован на несколько категорий сотрудников: руководителей на производстве (мастеров, начальников смен и бригадиров), исполнителей производственных операций (операторов, резчиков и упаковщиков), специалистов по планированию и технологии (диспетчеров, плановиков и технологов), а также сотрудников смежных функций. Обучение проходит на этапе разработки системы, поэтому у специалистов есть возможность повлиять на итоговое решение до того, как его развернут на предприятиях.

Курс рассчитан на 24 академических часа и осваивается примерно за полтора месяца, он включает три модуля и итоговую аттестацию. Первый модуль – теория о продуктах платформы «ИНКА 4.0». Второй модуль включает знакомство с кейсом внедрения платформы на предприятиях-филиалах холдинга «Гознак», работу с техподдержкой и два вебинара с командой внедрения. В рамках первого модуля слушатели знакомятся с архитектурой и базовыми модулями в концепции «ИНКА.MES». Второй показывает, как связаны этапы производственного процесса, действия участников и данные, а также готовит обучающихся к практике на демо-стенде.

В третьем модуле участники отрабатывают на демо-стенде обобщенный производственный процесс – от приема сырья до выпуска готовой продукции – в специально подготовленной для обучения версии системы. Также в рамках модуля они разбирают процесс своего участка, находят в нем узкое место и готовят собственную инициативу по улучшению.

Курс создавался силами четырех организаций. «Гознак» сформулировал задачу обучения. Интегратор «Консом Групп» через интервью с проектной командой собрал данные о текущих процессах, разработал сценарий практики на демо-стенде и перенес его с рабочего стенда разработки на учебный. «ИНКА 4.0» предоставила базовую информацию о продуктах платформы. Корпоративный университет на аутсорсе «Про.К» сформировал методологическую концепцию программы, собрал разрозненную информацию от участников проекта в единую структуру, разработал дизайн и организовал образовательный процесс.

«Особенность курса заключается в его ориентации не на универсальные знания о MES-системах, а на конкретное решение, с которыми предстоит работать слушателям. Сотрудники «Гознака» будут заранее понимать логику работы с системой, поэтому переход на новый инструмент не создает лишних сложностей. При этом курс ценен и для нас. В ходе обучения мы получаем обратную связь от заказчика и учитываем ее при дальнейшем развитии платформы», – сказал архитектор платформы «ИНКА 4.0» Андрей Степанов.