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Летом 2026 г. мошенники чаще всего звонили иркутянам под видом операторов связи и юристов

МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам из Иркутской области за летний сезон 2026 г. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал более 7,5 млн звонков злоумышленников. Чаще всего аферисты притворялись представителями операторов связи (13%) и помощниками юристов (11%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов МТС, мошенники также активно совершали звонки от имени коммунальных служб (8%) и социальных организаций и фондов (9%). Почти половина всех звонков в Иркутской области (47%) пришлась на август. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года. При этом число мошеннических звонков в регионе год к году сократилось на 10%.

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«В этом году мы видим снижение количества звонков от аферистов, но при этом, они стали чаще использовать сложные сценарии обмана, более того, их поведение адаптируется и под конкретный сезон. К примеру, заметный рост нежелательных звонков закономерно приходится на август: перед школой родители и дети нередко становятся менее внимательными. Важно всегда сохранять бдительность и не терять самообладания при внезапных телефонных звонках, а также постоянно следить за безопасностью, в том числе с помощью цифровых решений», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Ранее МТС запустила бесплатный онлайн-курс по кибербезопасности. Программа «Кибербезопасность: гид против мошенников» поможет иркутянам любого возраста повысить уровень цифровой грамотности, а также научиться распознавать уловки злоумышленников и противостоять им.

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