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«Банки.ру» запустил сервис онлайн-покупки наличной валюты

На финансовом маркетплейсе «Банки.ру» появился инновационный сервис онлайн-покупки иностранной валюты. Пользователи могут выбрать наиболее выгодное предложение банка, забронировать нужную сумму валюты, оплатить ее онлайн и забрать наличные в выбранном отделении. Функция доступна в некоторых регионах России. Об этом CNews сообщили представители «Банки.ру».

В разделе «Курсы валют» клиент выбирает подходящее предложение, указывает удобное отделение, проходит идентификацию, подписывает документы в электронном виде и оплачивает операцию через СБП. После этого банк резервирует необходимый объем наличных банкнот в выбранном офисе.

При оформлении онлайн расчет производится по курсу, действующему на этот момент. При получении валюты банк пересчитывает стоимость по курсу на момент сделки в отделении, если сумма оказывается ниже уже оплаченной, разницу возвращают клиенту, если выше — клиент доплачивает недостающую сумму.

Первые результаты работы сервиса показывают спрос в том числе на крупные операции: средний чек составил 200 тыс. руб., а максимальная сумма покупки достигла 1 млн. руб.

Первым партнером сервиса стал «Камкомбанк». Его предложения уже доступны пользователям «Банки.ру», через сервис можно приобрести любую валюту доступную в конкретном отделении. Такой технологичный кросс‑банковский сценарий с онлайн‑оплатой и выдачей в отделении — уникальное решение для рынка.

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«Мы стремимся задавать высокий стандарт в сфере обмена валюты: предлагать клиентам наиболее выгодные курсы и постоянно совершенствовать сервис, делая валютные операции проще и удобнее. Новый формат онлайн-покупки валюты – еще один шаг в этом направлении. Задача сделать весь процесс обмена максимально комфортным для клиента: от выбора курса и нужной суммы до получения валюты в выбранном офисе», — сказала Татьяна Галимарданова, вице-президент «Камкомбанка».

«Наша задача — сделать покупку валюты такой же простой и прозрачной, как оформление любого другого финансового продукта. Пользователю больше не нужно самостоятельно уточнять наличие нужной суммы и переживать, что ее не окажется по приезде в отделение. Теперь на Банки.ру можно забронировать желаемую сумму валюты и оплатить ее онлайн», — сказала Ирина Полищук, директор направления «Валюты» «Банки.ру».

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