CommuniGate Pro получила сертификат ФСТЭК четвертого уровня доверия

Платформа унифицированных корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro обновила сертификат соответствия ФСТЭК России с подтверждением четвертого уровня доверия. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Сертификат ФСТЭК четвертого уровня доверия расширяет возможности применения платформы на объектах, где предъявляются наиболее строгие требования к информационной безопасности. Испытания прошла одна из последних версий продукта 6.5.5, включающая актуальные функциональные изменения и исправления ошибок.

Тестирование подтвердило, что платформа отвечает государственным требованиям по защите информации и может применяться на наиболее критичных объектах информационной инфраструктуры. Наличие сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) позволяет использовать CommuniGate Pro в государственных информационных системах первого класса защищенности, на объектах критической информационной инфраструктуры первой категории значимости, в информационных системах персональных данных с обеспечением первого уровня защиты, а также в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) первого класса защищенности.

«Сертификат ФСТЭК четвертого уровня доверия подтверждает, что российская платформа CommuniGate Pro соответствует самым строгим государственным стандартам безопасности. Для наших клиентов это означает возможность не только заместить иностранное решение отечественным, но и получить гарантии защищенности на уровне требований к наиболее критичным объектам инфраструктуры. В условиях, когда немалая доля рынка до сих пор остается на устаревших иностранных продуктах без доступа к обновлениям безопасности, наличие сертифицированной альтернативы становится вопросом базовой киберзащиты бизнеса», — сказал Александр Буравцов, директор по ИБ CommuniGate Pro.

Обновленная информация о сертификате уже доступна в государственном реестре сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России. Номер сертификата и срок его действия остались прежними. Все текущие пользователи платформы CommuniGate Pro получат обновления бесплатно в рамках стандартной программы обслуживания клиентов.