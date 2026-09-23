«Корус Консалтинг» представил новый бренд – платформу для маркировки Wemark

«Корус Консалтинг» объявил о ребрендинге продукта «iDocs:Маркировка». Решение для автоматизации обязательной маркировки товаров выходит на рынок под новым брендом — Wemark. Вместе с названием компания обновила визуальную составляющую айдентики, коммуникационную платформу и сайт продукта. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

С помощью Wemark можно автоматизировать работу с маркировкой и отслеживать движение товаров. Решение интегрируется в существующим ИТ-ландшафтом (с учетными, логистическими и производственными системами), поддерживает облачное и on-premise развертывание и обмен данными с ГИС МТ «Честный Знак».

Wemark – это платформа для компаний, которым важно не просто выполнять требования регулятора, а встраивать маркировку в операционную модель бизнеса без лишней нагрузки на сотрудников и потери управляемости.

Платформа развивается с 2018 г., и за это время ее функциональность и область применения существенно расширились: сегодня маркировка связана не только с отдельными операциями на складе или производстве, но и с закупками, импортом, логистическими процессами, документооборотом и учетными системами. Для крупных компаний это означает необходимость выстраивать взаимодействие между несколькими информационными системами, подразделениями, юридическими лицами, производственными площадками и поставщиками.

В платформе предусмотрено подключение новых товарных категорий в течение 24 часов. Система автоматически адаптируется к изменениям требований регулятора, а новые категории товаров подключаются без перестройки связанных процессов.

Решение рассчитано на работу с распределенной структурой компаний, позволяет работать с несколькими юридическими лицами и производственными площадками. Также платформа предусматривает контроль движения товаров по всей цепочке, от получения кода до конечного покупателя.

Решение позволяет снизить объем ручных операций, помогает минимизировать ошибки и риски штрафов, сокращает зависимость бизнеса от разрозненных интерфейсов и доработок. Для ИТ-служб и бизнес-подразделений это означает более прозрачный контроль рабочих процессов и предсказуемую эксплуатацию системы.

В ближайших планах — развитие отраслевых сценариев, расширение интеграционных возможностей и поддержка новых требований регулятора. Компания продолжит развивать Wemark как платформу для предприятий, которым важно масштабировать процессы, связанные с маркировкой товара, без перестройки ИТ-ландшафта.

«Мы пришли к ребрендингу потому, что продукт вырос. iDocs:Маркировка уже давно перестала быть точечным решением для отдельных операций и превратилась в платформу, которая помогает выстроить системную работу с маркировкой и прослеживаемостью. Новый бренд точнее передает ценность решения: Wemark не отвлекает бизнес, а работает внутри процессов», — сказала Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».

Компания также разработала визуальную коммуникационную платформу нового бренда: логотип, шрифты, фотоимиджи и 3D-элементы. Визуальная система отражает ключевую идею позиционирования платформы — «продукт на первом плане, Wemark работает фоном». Для бизнеса маркировка должна быть незаметной и встроенной в привычные рабочие процессы.

Одновременно с обновлением бренда и самой платформы запущен новый сайт Wemark. На сайте представлены отрасли и товарные категории, кейсы, услуги и FAQ. Отдельно собрана информация о сроках обязательной маркировки для различных категорий товаров.