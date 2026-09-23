Разделы

Цифровизация
|

«Корус Консалтинг» представил новый бренд – платформу для маркировки Wemark

«Корус Консалтинг» объявил о ребрендинге продукта «iDocs:Маркировка». Решение для автоматизации обязательной маркировки товаров выходит на рынок под новым брендом — Wemark. Вместе с названием компания обновила визуальную составляющую айдентики, коммуникационную платформу и сайт продукта. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

С помощью Wemark можно автоматизировать работу с маркировкой и отслеживать движение товаров. Решение интегрируется в существующим ИТ-ландшафтом (с учетными, логистическими и производственными системами), поддерживает облачное и on-premise развертывание и обмен данными с ГИС МТ «Честный Знак».

Wemark – это платформа для компаний, которым важно не просто выполнять требования регулятора, а встраивать маркировку в операционную модель бизнеса без лишней нагрузки на сотрудников и потери управляемости.

Платформа развивается с 2018 г., и за это время ее функциональность и область применения существенно расширились: сегодня маркировка связана не только с отдельными операциями на складе или производстве, но и с закупками, импортом, логистическими процессами, документооборотом и учетными системами. Для крупных компаний это означает необходимость выстраивать взаимодействие между несколькими информационными системами, подразделениями, юридическими лицами, производственными площадками и поставщиками.

В платформе предусмотрено подключение новых товарных категорий в течение 24 часов. Система автоматически адаптируется к изменениям требований регулятора, а новые категории товаров подключаются без перестройки связанных процессов.

Решение рассчитано на работу с распределенной структурой компаний, позволяет работать с несколькими юридическими лицами и производственными площадками. Также платформа предусматривает контроль движения товаров по всей цепочке, от получения кода до конечного покупателя.

Решение позволяет снизить объем ручных операций, помогает минимизировать ошибки и риски штрафов, сокращает зависимость бизнеса от разрозненных интерфейсов и доработок. Для ИТ-служб и бизнес-подразделений это означает более прозрачный контроль рабочих процессов и предсказуемую эксплуатацию системы.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

В ближайших планах — развитие отраслевых сценариев, расширение интеграционных возможностей и поддержка новых требований регулятора. Компания продолжит развивать Wemark как платформу для предприятий, которым важно масштабировать процессы, связанные с маркировкой товара, без перестройки ИТ-ландшафта.

«Мы пришли к ребрендингу потому, что продукт вырос. iDocs:Маркировка уже давно перестала быть точечным решением для отдельных операций и превратилась в платформу, которая помогает выстроить системную работу с маркировкой и прослеживаемостью. Новый бренд точнее передает ценность решения: Wemark не отвлекает бизнес, а работает внутри процессов», — сказала Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».

Компания также разработала визуальную коммуникационную платформу нового бренда: логотип, шрифты, фотоимиджи и 3D-элементы. Визуальная система отражает ключевую идею позиционирования платформы — «продукт на первом плане, Wemark работает фоном». Для бизнеса маркировка должна быть незаметной и встроенной в привычные рабочие процессы.

Одновременно с обновлением бренда и самой платформы запущен новый сайт Wemark. На сайте представлены отрасли и товарные категории, кейсы, услуги и FAQ. Отдельно собрана информация о сроках обязательной маркировки для различных категорий товаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платежное мошенничество при приеме платежей (эквайринге): три схемы, которые обходят классическую защиту

С российских ноутбуков и смартфонов будут собирать технологический сбор на 33% меньше, чем с импортных

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Бывший свиновод и поставщик кофе из Уганды купил 45% в «Здоровье.ру». От долей избавились экс-топ Сбербанка и ИТ-шники

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

«Почта России» ищет поставщика портативных детекторов БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще