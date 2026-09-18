«Авито Работа»: геодезисты стали самой высокооплачиваемой профессией среди рабочих специальностей в России

По данным «Авито Работы» за январь–август 2026 г., самой высокооплачиваемой профессией в стране стали геодезисты — специалисты, которые измеряют и исследуют территорию, определяют координаты объектов и готовят данные для различных проектов. Работодатели предлагали им в среднем 159 642 руб. в месяц — на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

На втором месте — гипсокартонщики: мастера, которые монтируют перегородки, потолки и стены из гипсокартона. Им предлагали в среднем 151 569 руб. в месяц (+7%). В топе также оказались специалисты автосервисов. Автомалярам в среднем предлагали 150 070 руб. в месяц (+20%), кузовщикам и мотористам — 150 000 руб. в месяц.

Средние зарплатные предложения здесь и далее рассчитаны как среднее значение между минимальной и максимальной суммами в зарплатной вилке вакансии. Они могут отличаться от фактической зарплаты, поскольку не учитывают бонусы, премии и другие выплаты. Также на размер предложений влияют и другие факторы — к примеру, на позициях с вахтовым методом работы традиционно предлагают более высокие зарплаты.

Самые высокооплачиваемые профессии в России за январь–август 2026

«Рост зарплатных предложений в рабочих специальностях связан с общим дефицитом кадров на производстве и в строительстве. Похожая динамика заметна и на уровне отраслей: самые высокие зарплатные предложения аналитики сейчас фиксируют в металлургической промышленности — 170 076 руб. в месяц, в производстве электро- и оптического оборудования — 169 174 руб. в месяц, в транспортном машиностроении — 162 600 руб. в месяц. Работодатели готовы платить больше, чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Менялась и активность соискателей. Больше всего за январь–август 2026 г. выросло количество откликов на вакансии дорожного мастера (+112%), зоотехника (+105%), слесаря-электрика (+104%), слесаря-ремонтника (+100%) и слесаря КИПиА (+96%).