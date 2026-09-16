Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

На «Госуслугах» стартовала запись на бесплатный курс по искусственному интеллекту для учителей

Школьные учителя со всей России могут бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ. Чтобы записаться на программу «Искусственный интеллект в работе учителя», нужно подать заявление на «Госуслугах». В этом году пройти курсы смогут 250 тыс. человек. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него. Они помогут объяснить материал более наглядно и интересно.

Пройти программу могут учителя с любым опытом работы с нейросетями — от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами. Потребуется учётная запись учителя на «Госуслугах».

Чему можно научиться: создавать иллюстрации, схемы, презентации, аудио и видео к своей теме; генерировать варианты заданий разной сложности; создавать конспекты, планы занятий, подборки примеров и заданий по темам за несколько кликов; делать расшифровку записи занятий и разбор оценок в таблице, готовить черновики сообщений родителям; проверять отобранные для урока материалы на возрастные ограничения; выявлять сгенерированные ИИ работы учеников.

Когда можно приступить к обучению: 1 поток — с 25 сентября по 19 октября; 2 поток — с 9 октября по 2 ноября; 3 поток — с 23 октября по 26 ноября.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Занятия проходят онлайн в удобное время, продолжительность курса составляет 36 часов. По завершении нужно сдать итоговое тестирование — учителя, успешно окончившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации в электронном виде.

Обучение организуют Минцифры, Минпросвещения и Государственный университет просвещения. Содержание программы разработано «Яндексом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Переходить на Linux рано. Глючная Windows спасла российских сисадминов от инфляции и бедности

Где хранить резервные копии, чтобы их не уничтожили хакеры

Гигантский чипмейкер глобального значения на грани массовой забастовки. Работники отказались от рекордных бонусов и требуют долю прибыли

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще