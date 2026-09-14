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ИТ-компания «МайТэк» управляет задачами в Directum Projects

Цифровой интегратор «МайТэк» использует «Agile-доски» Directum для организации работы команд. Поиск данных в компании ускорился на 20%, еженедельные затраты на совещания сократились на 10 часов в неделю. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Всего в «МайТэк» создали 5 типов досок: для генерального директора с идеями по развитию компании; для отдела маркетинга с визуализацией контент-плана и этапами подготовки внутренних и внешних мероприятий; для ИТ-подразделения с бэклогом задач; для согласования договоров со статусами документов; для работы с клиентами, где на проектах применяется гибкая методология.

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты
На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

Теперь вся работа сотрудников компании на виду: любой участник команды видит, кто и чем занят прямо сейчас, где возникли проблемы и какое решение требуется. Благодаря этому удалось убрать лишние коммуникации и ручной сбор информации, выявить и устранить бутылочные горлышки в бизнес-процессах, повысить скорость выполнения задач и выстроить понятную систему приоритизации.

«Agile-доски» дополнили экосистему Directum: ранее в компании на базе решений вендора организовали электронный документооборот, в том числе кадровый, перевели в цифру договоры и делопроизводство. В дальнейших планах — визуализировать процесс заключения сделок и обращения сотрудников, а также настроить интеграцию с системой Git.

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