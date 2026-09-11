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ИИ-чат «Яндекс Карт» поможет студентам освоиться при переезде в другой город

В ИИ-чате «Яндекс Карт» студенты теперь могут находить полезные места при переезде в другой город — к примеру, кафе между общежитием и учебным корпусом, чтобы позаниматься за ноутбуком, или ресторан между станциями метро для встречи с друзьями. В ИИ-чате также можно искать заведения рядом с конкретным ориентиром — например, с вузом. Это поможет студентам быстрее освоиться и выстроить повседневную жизнь в незнакомом городе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Когда пользователь ИИ-чата ищет место между двумя объектами, теперь нейросеть строит отрезок, соединяющий эти точки, и подбирает места вдоль него. Благодаря этому выдача стала еще точнее: ИИ рекомендует места, которые расположены недалеко от указанных ориентиров и до которых удобно добираться пешком или на общественном транспорте.

Еще нейросеть научилась лучше искать места рядом с конкретными объектами. Так, если ввести запрос «недорогое и тихое кафе рядом с вузом, где можно поработать на ноуте», ИИ найдет подходящие места в непосредственной близости от учебного заведения. А если рядом таких точек не окажется, нейросеть либо расширит область поиска, либо в описании найденных заведений подскажет, каким именно критериям запроса они не соответствуют.

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