«Хомнет:XBRL—Модуль валидации»: новый стандарт скорости для XBRL

ГК «Хомнет» выпустила новый модуль в составе решения «Хомнет:XBRL» — «Хомнет:XBRL—Модуль валидации». Инструмент предназначен для некредитных финансовых организаций (НФО), которые сдают отчетность в формате XBRL по требованиям Банка России, и обеспечивает проверку файлов на соответствие утверждениям (assertions) таксономии ЦБ России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет».

Модуль представляет собой серверное приложение с полной поддержкой стандарта XBRL Formula. Он позволяет выявлять ошибки в отчетности до момента отправки в регулятор, что снижает риск возврата документов.

Ключевая особенность решения «Хомнет:XBRL—Модуль валидации» — высокая производительность. В ходе тестирования на реальных данных, включая сложные отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ), модуль продемонстрировал кратное ускорение обработки различных массивов отчетных данных. В качестве наглядных примеров ниже приведены результаты по пакетам объёмом 607, 762 и 1228 МБ, которые были обработаны за 12, 16 и 27 минут соответственно, что в 7,5 – 17,8 раза быстрее, чем работа аналогичных инструментов.

Высокая скорость достигается за счет современной архитектуры — многопоточной обработки и оптимизации вычислений, — а не за счет сокращения проверок. Все утверждения таксономии применяются в полном объёме, корректность результатов не снижается.

Для организаций, работающих с большими объемами данных, длительность валидации всегда была узким местом. Новый продукт снимает это ограничение: время проверки становится предсказуемым и не требует привязки сотрудников к процессу.

«Хомнет:XBRL—Модуль валидации» уже внедрен в ряде НФО и используется при регулярной сдаче отчётности. Интеграция компонента не требует остановки рабочих процессов, а настройка может выполняться силами технических специалистов ГК «Хомнет» в рамках штатного сопровождения.

По словам специалистов по отчетности из числа первых пользователей, разница с прежним подходом очевидна: «Раньше на проверку больших пакетов данных уходило по пять-шесть-семь часов — проверка потребляла все ресурсы. Теперь тот же объем проверяется за 20–30 минут, и это время известно заранее — можно планировать работу без закладывания длительных пауз на ожидание. И главное — уверенность, что регулятор не вернёт отчёт из-за ошибок».

Решение «Хомнет:XBRL—Модуль валидации» бесплатно доступен всем действующим абонентам информационно-технической поддержки продукта «Хомнет:XBRL».