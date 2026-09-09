Сервер резервного копирования от «Мобиус Технологии» включен в Реестр российской промышленной продукции

Компания «Мобиус Технологии» сообщила о включении сервера резервного копирования «Мобиус» со встроенными ленточными приводами в Реестр российской промышленной продукции. Это подтверждает, что уровень локализации продукта соответствует требованиям для работы в регулируемых сегментах рынка. Для государственного сектора и компаний с критической ИТ-инфраструктурой наличие продукта в Реестре нередко является обязательным условием при выборе оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Мобиус Технологий».

Решение объединяет сервер и до двух независимых ленточных приводов, поддерживающих стандарты LTO Ultrium с 6-й по 10-ю версию. Для продукта выбраны актуальные сегодня версии стандарта — LTO‑8 и LTO‑9. Это гарантирует совместимость с картриджами предыдущего поколения и оставляет пространство для плавного перехода на 10-е поколение LTO. Технические характеристики конфигурации на базе LTO‑9 предусматривают чистую емкость картриджей до 18 ТБ (до 45 ТБ с аппаратной компрессией), интерфейсы SAS 12 Гбит/с. Скорость передачи данных достигает 300 МБ/с без компрессии и 720 МБ/с — с компрессией.

Уровень локализации сервера резервного копирования «Мобиус» подтвержден использованием российских электронных плат, собственным программным обеспечением для управления и мониторинга приводов, а также организацией производства в соответствии с требованиями регулятора.

По словам Сергея Широкова, генерального директора «Мобиус Технологии», статус в реестре Минпромторга России отражает фокус компании на развитии отечественных решений. «Мы сознательно делали ставку на российские компоненты и собственное ПО: это дает заказчикам уверенность, что решение будет поддерживаться и развиваться вне зависимости от внешних факторов», — сказал он.

В планах компании — последовательно наращивать долю локализованных компонентов и расширять линейку продуктов, подаваемых на включение в реестр.