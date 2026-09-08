Исследование: девять из 10 ИТ-специалистов считают, что им необходимо постоянно обновлять знания

По мнению большинства российских ИТ-специалистов (90%), для успешной работы в их сфере нужно постоянно обновлять свои знания и навыки. Такие результаты показал опрос «Работа в ИТ: приоритеты и планирование», который провела «Лаборатория Касперского», чтобы изучить актуальные тренды на рынке труда в ИТ. При этом те же 90% отмечают, что для них важна поддержка работодателя в профессиональном развитии.

Популярные форматы обучения. За последние пять лет дополнительное образование получали 73% опрошенных ИТ-специалистов. Чаще всего они проходили обучение внутри компании (27%), программы повышения квалификации (26%), а также краткосрочные курсы и тренинги (24%). Большинство совмещали учёбу и работу (90%): среди них 64% получали дополнительное образование по своему желанию, а 36% — по инициативе работодателя.

В чём мотивация. ИТ-специалисты учатся прежде всего, чтобы расширить свои профессиональные навыки (52%) и повысить квалификацию (46%). Почти четверть (24%) стремились таким образом продвинуться по карьерной лестнице. Ещё 12% хотели сменить специализацию или профессию, а каждый десятый — получить знания, чтобы потом делиться ими с другими. При этом обучение для многих ИТ-специалистов не ограничивается получением новых знаний: более трети опрошенных (36%) сами делятся экспертизой с другими. Например, выступают наставниками для новых сотрудников и младших специалистов (22%), проводят тренинги для коллег (10%), а 5% преподают в учебных заведениях.

Чей бюджет? Подавляющее большинство ИТ-специалистов считают, что работодатель должен полностью (44%) или частично (48%) оплачивать их обучение. И только 8% опрошенных считают, что все расходы должны брать на себя сами сотрудники.

«ИТ-отрасль развивается стремительно — постоянно появляются новые технологии и инструменты, и, если их не осваивать, сложно оставаться востребованным на рынке труда. В развитии сотрудников заинтересованы и сами работодатели: это помогает компаниям осваивать новые технологии, сохранять знания внутри команды и удерживать ценные кадры. Мы понимаем, как важно специалистам постоянно развиваться, поэтому „Лаборатория Касперского” предоставляет сотрудникам широкие возможности для обучения. В компании доступны собственные курсы и тренинги, бесплатное изучение иностранных языков, а недавно появилась программа менторства, в рамках которой коллеги могут делиться знаниями друг с другом. Кроме того, мы оплачиваем участие в профильных конференциях и внешнее обучение. При этом наши сотрудники не только получают новые знания, но и сами делятся ими и помогают готовить молодых специалистов: например, сейчас 100 человек преподают в вузах», — сказала Елена Михеева, директор управления по привлечению и развитию талантов в «Лаборатории Касперского».