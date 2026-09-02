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Жители Дальневосточного федерального округа с начала года посмотрели более 460 млн ГБ видеоконтента на Rutube

По данным Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), с начала 2026 г. жители Дальневосточного федерального округа посмотрели более 460 млн ГБ видеоконтента — это эквивалент 154 млн часов видео в разрешении 1080p. В пересчете на сутки совокупный объем составляет около 1,9 млн ГБ или же более 630 тыс. часов видео в день. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Если воспроизводить весь объем видеоконтента, который жители Дальнего Востока смотрят за одни сутки подряд на одном экране, просмотр занял бы 72 года.

На Дальнем Востоке наибольшая активность пользователей приходится на вечерние часы. Так, Rutube чаще всего смотрят с 18:00 до 21:00, а минимальный объем смотрения приходится на период с 03:00 до 08:00. Такие часы активности связаны с распространенными сценариями смотрения контента на платформе — утром пользователи смотрят видео по пути на учебу и работу, а вечером работают сценарии семейного просмотра, а также просмотры со «вторым» экраном.

«Дальний Восток — один из ключевых регионов нашей страны с не только большим экономическим потенциалом, но и высоким интересом к видеоконтенту. С начала года пользователи Дальневосточного федерального округа посмотрели более 460 млн ГБ видео. Для нас важно предлагать зрителям разнообразный и востребованный контент, а также обеспечивать его доступность в любой точке региона. Именно поэтому надежность и стабильность работы видеоплатформы — один из ключевых приоритетов для Rutube», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

В 2025 г. пиковый объем трафика на Rutube превысил 12 Тбит/с, а среднесуточный составил почти 8 Тбит/с. В среднем каждый пользователь сервиса из региона за 2025 г. смотрел примерно 4 ГБ видео ежедневно, или 1,4 ТБ в год.

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