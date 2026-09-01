Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Поиск «Яндекса» покажет наличие топлива на АЗС по запросам о бензине

Проверить наличие бензина на ближайших заправках теперь можно прямо в поиске «Яндекса». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Для этого достаточно ввести запрос «заправки рядом» или любой другой, связанный с темой.

В результатах покажется блок с карточками ближайших заправок и данными о наличии топлива. Информация о доступном топливе предоставляется поиску партнёрами (в настоящий момент это «Яндекс Карты») и помогает водителям быстрее найти подходящую АЗС.

В карточках заправок можно увидеть наличие нужного топлива и информацию про очереди на заправках. Так пользователи могут заранее проверить наличие бензина, выбрать подходящую АЗС и построить до неё маршрут.

В августе 2026 г. в поиске «Яндекса» заметен повторный всплеск популярности запросов о бензине. Например, люди задавали такие запросы: [заправки в арзамасе где есть бензин], [бензин в ростове на дону сегодня], [что решается с бензином на сегодняшний день в москве], [где бензин].

Первый всплеск случился в мае-июне. Тогда рост начался ещё в последние дни мая, и в первые десять дней июня держался примерно на одном уровне — примерно в 2,5 раза выше, чем в первые три недели мая, то есть до начала роста.

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы
Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы Цифровизация

В середине и второй половине июня рост продолжился. На максимальном уровне интерес держался примерно в интервале трёх недель, с 21 июня по 13 июля. В это время он был почти в 12 раз выше, чем в первые три недели мая. Всю вторую половину июля количество запросов о бензине снижалось.

В начале августа тенденция снова изменилась: доля запросов о бензине среди всех запросов к поиску начала резко расти 6 августа, и этот рост продолжался на протяжении двух недель, до 20 августа включительно. В среднем в течение двух недель – с 6–19 августа популярность темы была в 1,8 раза выше, чем в конце июля — начале августа, то есть до начала второй волны, и в 5,1 раза выше, чем в первые три недели мая, до начала бензинового кризиса в целом. Хотя и осталась ниже, чем была в конце июня — начале июля.

Интерактивная карта с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС ранее стала доступна в сервисах «Яндекса»: «Картах», «Навигаторе», Go и «Заправках». На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди.

Для этого «Яндекс» использует разные данные, в том числе технологию, схожую с «Пробками», информацию «Яндекс Карт», заказы топлива в «Яндекс Заправках» и Go, а также результаты опросов водителей, которые заправились или просто проезжали мимо станции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Водительские права больше не нужны. Автовладельцы смогут предъявлять цифровые документы в Мах

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

Знаменитый партнер Павла Дурова* вышел из капитала российской ИТ-компании. 51% передан в Дубай

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

В работе логистического сервиса СДЭК сбои. Компания заявляет, что у нее все идет по плану

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще