Поиск «Яндекса» покажет наличие топлива на АЗС по запросам о бензине

Проверить наличие бензина на ближайших заправках теперь можно прямо в поиске «Яндекса». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Для этого достаточно ввести запрос «заправки рядом» или любой другой, связанный с темой.

В результатах покажется блок с карточками ближайших заправок и данными о наличии топлива. Информация о доступном топливе предоставляется поиску партнёрами (в настоящий момент это «Яндекс Карты») и помогает водителям быстрее найти подходящую АЗС.

В карточках заправок можно увидеть наличие нужного топлива и информацию про очереди на заправках. Так пользователи могут заранее проверить наличие бензина, выбрать подходящую АЗС и построить до неё маршрут.

В августе 2026 г. в поиске «Яндекса» заметен повторный всплеск популярности запросов о бензине. Например, люди задавали такие запросы: [заправки в арзамасе где есть бензин], [бензин в ростове на дону сегодня], [что решается с бензином на сегодняшний день в москве], [где бензин].

Первый всплеск случился в мае-июне. Тогда рост начался ещё в последние дни мая, и в первые десять дней июня держался примерно на одном уровне — примерно в 2,5 раза выше, чем в первые три недели мая, то есть до начала роста.

В середине и второй половине июня рост продолжился. На максимальном уровне интерес держался примерно в интервале трёх недель, с 21 июня по 13 июля. В это время он был почти в 12 раз выше, чем в первые три недели мая. Всю вторую половину июля количество запросов о бензине снижалось.

В начале августа тенденция снова изменилась: доля запросов о бензине среди всех запросов к поиску начала резко расти 6 августа, и этот рост продолжался на протяжении двух недель, до 20 августа включительно. В среднем в течение двух недель – с 6–19 августа популярность темы была в 1,8 раза выше, чем в конце июля — начале августа, то есть до начала второй волны, и в 5,1 раза выше, чем в первые три недели мая, до начала бензинового кризиса в целом. Хотя и осталась ниже, чем была в конце июня — начале июля.

Интерактивная карта с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС ранее стала доступна в сервисах «Яндекса»: «Картах», «Навигаторе», Go и «Заправках». На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди.

Для этого «Яндекс» использует разные данные, в том числе технологию, схожую с «Пробками», информацию «Яндекс Карт», заказы топлива в «Яндекс Заправках» и Go, а также результаты опросов водителей, которые заправились или просто проезжали мимо станции.