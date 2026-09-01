Для «Сайбер Электро». открыта новая производственная площадка.

Расширены производственные мощности для «Сайбер Электро»., стартовала работа второй площадки в Голицыно. Новый объект вдвое больше первой производственной линии. Это позволит увеличить объем выпуска, разделить производственные потоки и масштабировать линейку российских ИБП. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер Электро».

Новая площадка «Сайбер Электро» расположена в Голицыно, на территории Депо Покровское. Здесь организован сборочный участок однофазных систем, тогда как действующая площадка компании сосредоточится на производстве трехфазных ИБП. Такое разделение позволяет вести сборку разных типов оборудования параллельно.

Открытие второй площадки связано прежде всего с расширением продуктовой линейки компании. Готовятся к выпуску новые линейки трехфазного оборудования «Сайбер Электро», предназначенные для высоконагруженных и промышленных объектов, что и потребовало дополнительных производственных площадей и специализированной инфраструктуры.

При этом расширение производства отвечает не только задачам развития продуктового портфеля. Компания фиксирует устойчивый рост спроса на ИБП в ключевых сегментах рынка и наращивает мощности, чтобы обеспечивать увеличившийся объем заказов без снижения качества и нарушения сроков поставки. Развитие производственной базы также соответствует задачам Минпромторга по увеличению российских производственных мощностей в сегменте электротехнического оборудования.

В результате реорганизации производственного пространства производительность уже выросла в три раза. В результате увеличения количества производственных линий и нового зонирования удалось организовать параллельную сборку и нивелировать риск простоев между отдельными операциями.

Одновременно на новой площадке расширена зона складирования готовой продукции. Дополнительное пространство позволяет хранить собранные системы до момента отгрузки и гибче планировать логистику, сокращая время между завершением производства и поставкой оборудования на склад дистрибьютора.

Отдельное внимание уделено контролю качества. На площадке установлены стенды для выходного тестирования готовых систем. Проверка всего собранного оборудования проводится непосредственно на производстве.

«Вторая площадка — это следующий этап масштабирования производства «Сайбер Электро». Мы одновременно увеличиваем объем выпуска, разделяем производство по фазности систем и создаем инфраструктуру для развития новых продуктовых направлений. Такой подход позволяет нам сохранять управляемость производственных процессов и обеспечивать необходимый уровень качества по мере роста спроса», — отметили в «Сайбер Электро».