«Первый Бит» усилил «1С:ERP» станкостроительного завода «ВСТЭК» сквозной прослеживаемостью по ключевым узлам производства

Компания «Первый Бит» завершила проект по адаптации «1С:ERP» для производителя станков «ВСТЭК». В результате пересмотра методологии планирования и настройки оперативного учета на рабочих местах скорость подготовки управленческой отчетности выросла на 50%. Обработка заказов ускорилась на 15%, а сроки изготовления оборудования сократились на 5% уже на первом этапе. В перспективе заложенная информационная модель позволяет сократить производственный цикл изделий с пяти до двух месяцев. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Компания «ВСТЭК» занимается заказным изготовлением станков, но до старта проекта она использовала «1С:ERP» без учета отраслевой специфики. Ресурсные спецификации были фрагментарными, единая информационная модель станка отсутствовала. Планирование опиралось на ручной ввод данных, а фактический статус заказов собирался в разрозненных Excel-таблицах. Коммерческий блок полностью работал вне системы: менеджеры вручную готовили коммерческие предложения и договоры, не имея точных производственных данных.

Перед командой интегратора «Первый Бит» (офис «Санкт-Петербург.Ломоносовская») стояла задача создать такую методику описания изделий, которая даст реалистичный план, но не перегрузит конструкторов и технологов.

Совместно с командой заказчика, специалисты разработали подход, основанный на выделении критических трудоёмких узлов. Для каждого из них создали ресурсную спецификацию, а стандартное оперативное планирование «1С:ERP» начали применять именно к этим контрольным точкам, а не к полной детализации «до винтика». Это снизило трудоемкость поддержки нормативно-справочной информации и позволило сосредоточить управленческое внимание на операциях, которые реально определяют общий срок выпуска станка.

Вторым ключевым решением стала доработка механизма штрихкодирования. Чтобы не увеличивать нагрузку на персонал, внедрили сценарий, при котором рабочий сканирует штрихкод сменного задания в начале и в конце работы. Вся процедура занимает не более полутора минут, но дает системе актуальные данные о выполнении операций в разрезе узлов и заказов.

Коммерческий блок перевели из электронных таблиц в единую среду «1С:ERP». На основе информационной модели ключевых узлов настроили шаблоны коммерческих предложений (КП) и привязали их к справочнику номенклатуры. Теперь менеджер формирует КП за считанные минуты, опираясь на согласованную структуру изделия, а не на разрозненные файлы.

Сегодня в системе работают менеджеры по продажам, планово-производственный блок, снабжение, склад, производственные участки и служба пусконаладки. Единая цифровая среда охватила весь сквозной процесс – от запроса клиента до подписания акта выполненных работ. Карта пользовательских историй, построенная на старте проекта, стала фундаментом для тиражирования решения на другие продукты группы компаний «Лабрадор».

Опыт «ВСТЭК» показывает, как настройка методологии планирования под отраслевую специфику и простота фиксации факта на рабочих местах дают производственным компаниям быстрый и измеримый эффект без радикальной перестройки ИТ-ландшафта.