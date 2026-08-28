Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Купер» начал тестировать проверку возраста с помощью биометрии

Сервис доставки «Купер» сообщил о начале тестирования биометрической верификации возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями. На первом этапе технология будет использоваться при продаже энергетических напитков. Проверка будет проходить дважды — при оформлении и получении заказа.

Обязательная верификация возраста по биометрии позволит исключить фактор человеческой ошибки и обеспечить соблюдение требований законодательства.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

В дальнейшем биометрия может применяться и для других категорий товаров с возрастными ограничениями. В перспективе это также расширит возможности производителей и дистрибьюторов, позволив им представлять товары на цифровых полках без привязки к физическим точкам продаж.

«Для нас важно исключить продажу товаров с возрастными ограничениями несовершеннолетним. Поэтому мы выбрали биометрию, она позволяет подтвердить возраст покупателя при оформлении заказа, а при доставке — убедиться, что товар получает именно тот человек, который прошел верификацию», — сказал Павел Глухов, директор по взаимодействию с органами власти «Купер».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

Российский суд заставил продать оперативную память по фантастически низкой цене

Российская замена Microsoft AD: как перейти на «Альт Домен» без потери управляемости

Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще