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Wheelies и «Димтек» объединят экспертизу для автоматизации промышленных задач с помощью БПЛА

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) и «Димтек» начали сотрудничество в области применения гражданских беспилотных технологий в промышленности. Компании будут совместно развивать проекты, направленные на автоматизацию мониторинга, обследования промышленных объектов и других задач, выполняемых с помощью БПЛА. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Промышленные предприятия все чаще используют беспилотники для сбора данных и контроля объектов. Однако для перехода от отдельных полетов к регулярной эксплуатации БПЛА необходимо объединить саму беспилотную технику, оборудование для получения данных, вычислительные мощности и программные инструменты управления. Такой комплексный подход позволяет автоматизировать выполнение задач и снизить зависимость процессов от постоянного участия оператора.

«Димтек» специализируется на создании комплексных решений для промышленных предприятий на базе беспилотных технологий. Компания объединяет в проектах БПЛА специализированное оборудование, вычислительную инфраструктуру и программное обеспечение и имеет опыт применения беспилотников для промышленного мониторинга и обследования объектов.

Wheelies дополняет эти решения технологиями автоматизации. Платформа позволяет планировать и выполнять полетные задания, управлять беспилотниками и автоматизировать выполнение миссий. В результате дрон может становиться частью единого технологического процесса — от постановки задачи и сбора данных до получения готового результата.

Совместная экспертиза компаний позволит развивать проекты в области гражданского применения БПЛА, в которых беспилотники используются не как отдельный инструмент, а как элемент автоматизированной инфраструктуры промышленного предприятия. Такой подход открывает возможности для масштабирования беспилотных технологий и их применения в регулярных производственных процессах.

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«Для Wheelies важно работать с партнерами, которые хорошо понимают специфику промышленной эксплуатации БПЛА. У «Димтека» есть практическая экспертиза в создании таких решений, а наша задача — сделать их более автоматизированными и удобными для масштабирования. Это позволяет нам вместе смотреть не на отдельный полет, а на то, как беспилотные технологии могут стать частью постоянных производственных процессов», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

«В условиях цифровой трансформации российские компании стремятся к созданию ИТ-контуров, полностью изолированных от иностранного влияния. Компания «Димтек» и компания Wheelies формируют новый стандарт предоставления услуг. Объединив ресурсы, мы обеспечиваем клиентам надежную работу ПО внутри страны, локальный сервис и гарантированную независимость от западных поставщиков. Это партнерство открывает эру по-настоящему автономных цифровых решений», — сказал Дмитрий Луконин, генеральный директор ООО «Димтек».

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